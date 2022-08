Meghan Markle, adesso il suo podcast fa paura alla Famiglia Reale: “Più dannoso dell’intervista a Oprah”

Il nuovo podcast della Duchessa Meghan Markle, moglie del Principe Harry, sta mettendo in fibrillazione la Famiglia Reale. Ecco perché.

Non si arrestano gli screzi – o presunti tali – nella Famiglia Reale. La notizia del viaggio a Londra dei Duchi del Sussex ha agitato le acque a Londra. La Duchessa Meghan Markle e il Principe Harry, infatti, arriveranno nel Regno Unito nei prossimi giorni.

Ma, per i due, non sono stati fissati incontri con i Duchi di Cambridge, nonostante la Duchessa Kate Middleton e il Principe William, vivano a meno di un chilometro di distanza da dove alloggeranno Harry e Meghan.

La nuova “arma” di Meghan Markle

Nei giorni scorsi è stato pubblicato, sulla piattaforma Spotify, il primo appuntamento con il nuovo podcast – Archetypes – della Duchessa del Sussex, dal titolo The Misconception of Ambition. Ospite della prima puntata, la campionessa di tennis Serena Williams. La puntata, in realtà, non ha raccolto il gran favore del pubblico, ma di certo è stata rivelatrice. Meghan Markle, infatti, ha raccontato di quanto, a causa di un incendio, il primogenito Archie ha rischiato la vita. Aneddoti e fatti mai arrivati alla stampa, dunque, ed è forse questo il pericolo maggiore per la Famiglia Reale.

Come ha spiegato il noto esperto della Royal Family, Omid Scobie, a Buckingham Palace ci sarebbe una serie preoccupazione: “Mi è stato detto che gli assistenti di Buckingham Palace non stavano assolutamente mantenendo la calma, né stavano andando avanti dopo la premiere dello spettacolo martedì. Sono preoccupati per cos’altro potrebbe essere condiviso nelle prossime 12 settimane”.

Un pericolo per la Famiglia Reale

Anche il biografo reale Duncan Lacombe, in un’intervista rilasciata a The Daily Beast, ha condiviso la posizione del suo collega, ed ha rilanciato: “Ha il potenziale per essere ancora più dannoso dell’intervista a Oprah perché è Meghan, nelle sue stesse parole, nel suo stesso show, a fare esattamente quello che vuole, e il fatto è che ha colto la prima opportunità per affondare il coltello”.

La situazione nella Famiglia Reale potrebbe divenire ancora di più esplosiva a fine anno, quando il Principe Harry avrà ultimato il suo primo libro autobiografico. Senza dimenticare la docu-serie Netflix che potrebbe approdare nella famosa piattaforma streaming nella prossima primavera.