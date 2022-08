PostePay, adesso cambia tutto: la novità è davvero singolare | Ecco di cosa si tratta

PostePay, la novità che cambia davvero ogni cosa adesso è disponibile. Forse in pochi se lo sarebbero aspettato, ma adesso è tutto vero e disponibile. Scopriamo di quale cambiamento si tratta.

PostePay, un’azienda italiana che sicuramente molti conoscono essendo una controllata di Poste Italiane. Si tratta di una serie di carte prepagate che forniscono servizi di telefonia mobile e fissa attraverso un altro marchio: PosteMobile.

PostePay, storia e utilizzo: cosa non sai del servizio

Nata l’1 ottobre 2018 da Poste Italiane, commercializza carte prepagate – PostePay – utilizzabili ovunque in Italia e all’estero. Ma anche su internet e in tutti gli uffici postali italiani.

La versione standard non richiede l’apertura di un conto corrente né tantomeno l’esistenza di un conto corrente d’appoggio. Può essere ricaricata presso l’ufficio postale in contanti, negli ATM Postamat di Poste Italiane, attraverso il sito Poste.it o da ricevitorie SISAL abilitate.

E’ davvero usatissima, soprattutto per gli acquisti su internet grazie all’accredito immediato di una ricarica, il suo basso costo d’acquisto e l’affiliazione ai circuiti internazionali Visa e Mastercard.

Soprattutto per acquisti legati ad Amazon, è molto usata. Può essere rinnovata, alla sua scadenza, online oppure telefonicamente in maniera totalmente gratuita.

PostePay, cambiamento importante nel 2022: di cosa si tratta

PostePay, dal 2022, potrà essere ricaricata anche da conti correnti di altre banche. Operazione, questa, possibile dopo aver preventivamente collegato il proprio conto alla PostePay; sarà così possibile ricaricare la carta anche dal nostro conto.

Ma non solo: prosegue anche l’iniziativa che vede PostePay sviluppare un proprio Cashback che permette di ottenere fino a 10 euro al giorno di rimborso effettuando pagamenti attraverso i negozi ed esercenti convenzionati.

Ed è possibile in maniera davvero semplice, inquadrando il codice QR specifico messo a disposizione da chi aderisce a questa iniziativa. Un’altra novità importante riguarda l’utilizzatissimo bonifico istantaneo, che funziona attraverso il circuito SEPA anche da parte degli utilizzatori di PostePay Evolution e Bancoposta.

Questa forma di transazione, permette di inviare quantità di denaro su un qualsiasi tipo di codice IBAN europeo in pochissimi secondi, tutti i giorni, 24 ore su 24. Insomma, una serie di novità davvero di rilievo, che aiutano certamente chi utilizza tale carta per pagamenti più semplici e pratici possibili.

Soprattutto per quanto riguarda i bonifici, che a quanto pare sono davvero al limite dell’istantaneo. Magari queste novità non risolveranno tutti i problemi, ma di sicuro agevolano i clienti quando arrivano a fare dei pagamenti. Che, in questo caso, sono davvero in totale comodità.