William e Harry, la “guerra” dei fratelli non si arresta nemmeno nel 25esimo anniversario della morte di Lady Diana

Il prossimo 31 agosto ricorrerà il 25esimo anniversario della morte della Principessa Diana, ma ecco cosa faranno i Principi William e Harry.

Sono stati mesi incandescenti per la Famiglia Reale britannica, in particolar modo per l’acuirsi dello scontro tra il Principe William e il Principe Harry. I due, stando alle indiscrezioni dei tabloid londinesi, ormai non si rivolgono la parola da un anno.

L’ultima volta risalirebbe all’estate scorsa quando a Londra è stata inaugurata una statua della Principessa Lady Diana in occasione del 60esimo compleanno. E, chiaramente, in molti attendono di vedere come si comporteranno i figli del Principe Carlo nei prossimi giorni.

Il prossimo 31 agosto, infatti, ricorrerà l’anniversario della morte di Lady Diana: sono infatti passati 25 anni dalla terribile notte dell’incidente a Parigi dove trovò la morte la Principessa e il suo compagno di allora, Dodi Al Fayed.

Il giorno dell’anniversario della morte di Lady D.

Il Principe Harry nei prossimi giorni tornerà nel Regno Unito e, insieme alla Duchessa Meghan Markle e ai suoi figli, soggiornerà presso il Frogmore Cottage, a Windsor, a meno di un chilometro dall’Adelaide Cottage, nuova residenza del Principe William e della Duchessa Kate Middleton. Ma non ci sono incontri in programma e, al momento, nemmeno con la Regina Elisabetta, che risiede nel Castello di Windsor.

In merito al 25esimo anniversario della dipartita di Lady Diana, molto probabilmente, i Principi William e Harry faranno visita alla tenuta degli Spencer – non lontano da Northampton – Althorp, dove è sepolta la Principessa, ma separatamente. Questa divisione sta creando forti malumori nei cittadini britannici e vi il rischio, riferiscono i media, che l’attenzione della giornata venga riservata ai due fratelli in “guerra”.

Cosa accadrà nei prossimi mesi

La situazione potrebbe addirittura aggravarsi nella Famiglia Reale nei prossimi mesi. Arriveranno presto, infatti, le nuove puntate del nuovo podcast di Meghan Markle, Archytipes – su Spotify – in cui la Duchessa parlerà di nuovo degli anni all’interno della Royal Family.

Non solo: per fine anno, invece, è previsto l’arrivo del primo libro autobiografico del Principe Harry, mentre nella prossima primavera, dovrebbero concludersi le registrazioni della docu-serie Netflix sui Duchi del Sussex Meghan e Harry.