Antonella Mosetti, la regina dei social mette in mostra tutto | Lato A esplosivo, manda in tilt il web

Ultimamente Antonella Mosetti è al centro dell’attenzione dei social. E’ facile per la ex star di “Non è la Rai” conquistare l’attenzione dei fans. Le sue pose e i suoi costumi micro le danno molta visibilità.

L’intuizione dell’ex ragazza di “non è la rai”

Antonella Mosetti nasce il 1° agosto 1975 a Roma, sotto il segno del Leone. Alta 1,74 m. Ha avuto diversi partner al suo fianco, come Alessandro Nuccetelli fra il ’95 e il 2003. Davide Lippi. Aldo Montano fra il 2007 e il 2021. Gennaro Salerno e Salvatore Gabriel Valerio nel 2017.

Ultimamente, aveva postato foto di lei che si da alla pazza gioia, facendoci partecipi della suo grande energia estiva. Compresa questa, sexy come sempre.

In effetti è ammirevole come, nonostante abbia ricevuto ingiustizie, allontanandosi così dai social, si sia fatta porta voce di rivincite e coraggio.

Pare infatti che Antonella Mosetti abbia subito una perdita economica non banale. Tutto è capitato con un semplice backup mal riuscito, e si sa, al giorno d’oggi, specialmente chi lavora nel mondo dello spettacolo, i social ormai sono una cosa fondamentale per monitorare il tuo profilo e la tua immagine.

Antonella Mosetti oltre ad aver colpito in passato anche il pubblico delle passate trasmissioni televisive, ha capito il suo grande potenziale -minimizzando in poche parole di quanto può essere affascinante-, ossia catturare con il suo carisma e con scatti che vanno oltre l’immaginazione il popolo dei social.

Dagli scatti su instagram, la Mosetti pare essersi davvero ripresa da una battuta d’arresto che è durata per dei mesi.

Chi è Antonella Mosetti

Antonella Mosetti è una showgirl italiana, famosa specialmente negli anni ’90 per aver preso parte a Non è la Rai. I fan riconoscono subito il grande talento e il grande fascino di Antonella. Ma non finisce qui. Tempo dopo, la Mosetti comparirà anche in alcune fiction televisive e a film come C’era un cinese in coma di Carlo Verdone. E’ il tempo poi per la Mosetti di condurre programmi sempre di successo, come Paperissima sprint, Casa Raiuno, La domenica del villaggio. Nel 2016 è una delle concorrenti, insieme a sua figlia Asia, della prima edizione del Grande Fratello Vip.

Tutt’ora, Antonella Mosetti viene invitata come opinionista in alcune trasmissioni televisive. Con Antonella Mosetti, non mancano mai le sorprese.

La showgirl, dopo la prima e famosa trasmissione a cui ha preso parte e che è diventata celebre, è riuscita comunque a sondare il terreno da gioco negli anni seguenti, cercando di stare sempre al passo con i tempi.

Come abbiamo, infatti detto prima, ormai è diventata la regina dei social. Ogni scatto è prezioso, riesce ad infiammare il web come in questo caso. Il toppino che indossa esalta all’ennesima potenza la sua sensualità. Il lato A sempre più esplosivo fa innamorare tutti.

Come si fa a non ammirare ogni post che pubblica sui social?