Nuova stangata per gli automobilisti | Se commetti questa infrazione tra multa e punti vi costerà un patrimonio

Nuovi accorgimenti per la sicurezza stradale. Da oggi chi commetterà questa infrazione la pagherà molto cara. Non solo, verranno sottratti anche i punti sulla patente. Multe salatissime (foto web)

Oltre alla multa fin a 400 euro, chi non rispetta questa norma stradale, gli verrà sospesa la patente e verranno sottratti dei punti.

Rispettare la distanza di sicurezza è un obbligo di qualunque guidatore ma se in alcuni Paesi si tiene conto di questa solamente nei casi di incidenti, in altri il mancato rispetto del distanza di sicurezza tra due veicoli è punito con multe salate.

In Germania, come anche in Svizzera, l’autovelox è capace di monitorare le distanza di sicurezza fra le auto, e di conseguenza di multare automaticamente chi non rispetta questa legge autostradale. E’ molto frequente il controllo della polizia stradale.

I limiti di velocità

in città 50 km/h. In zone residenziali anche 30 km/h ,

In zone residenziali anche , su strada statale solitamente 100 km/h,

in autostrada nessun limite di velocità. Bisogna però fare attenzione in quanto molti tratti della rete autostradale la velocità massima è limitata -specificata con specifici cartelli che indicano 100 o 120 km/h.

Il mancato rispetto della distanza di sicurezza è vincolo di tamponamenti. E’ davvero disagevole che ancora in Italia non venga rispettata una regola così importante -di fatto si viene a conoscenza di molti incidenti, dove il più delle volte è dovuto proprio da questa mancata condotta.

Dettagli della multa

In Germania per i vicoli che superano i 100 km/h la distanza di sicurezza è inferiore a 3/10 della metà del tachimetro, è prevista una multa di 160 euro di multa, più 2 punti sottratti e sospensione della patente. Per un mese per i veicoli che circolano a oltre 100 km/h. Per chi viaggia a 130 km/h la multa sale a 240 euro.

Sanzioni della distanza di sicurezza

senza incidente o senza danni gravi (con multa dai 42 ai 173 euro, sottrazione di 3 punti della patente);

incidente con danni gravi ai veicoli (con multa dagli 87 a 344 euro, sottrazione di 3 punti della patente e recidiva nel biennio: sospensione da 1 a 3 mesi + sottrazione di 5 punti);

con lesioni gravi a persone (con multa dai 430 ai 1731 euro, sottrazione di 8 punti della patente, sanzioni penali).

Le sanzioni possono essere sommate fra loro se vengono causati sia danni gravi ai veicoli che ai conducenti. In Italia ancora tutta questa accuratezza nel rispetto delle norme stradali non c’è. .ma come abbiamo visto in Germania si rischia grosso.