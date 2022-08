Uomini e Donne, anticipazioni prima puntata: quando andrà in onda

Cosa accadrà nelle prossime puntata di Uomini e Donne e quando inizierà il programma di Maria De Filippi? Tutta la verità.

Tutto pronto per la partenza della nuova edizione del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, da oltre vent’anni nei palinsesti di Canale 5.

Stando alle indiscrezioni la prima puntata dovrebbe andare in onda lunedì 19 settembre – solita fascia oraria delle 14.45 – anche se al momento non c’è ancora una comunicazione ufficiale in tal senso.

Andiamo dunque a scoprire cosa accadrà nelle prime puntate della prossima, e attesissima, stagione di Uomini e Donne.

Le possibili novità di questa edizione

Anche per la prossima stagione, confermatissimi nel ruolo di opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari. Secondo i rumors, ai due storici volti di Uomini e Donne, potrebbero unirsi altre due opinioniste: si tratta della dame Ida Platano e Pinuccia. Quest’ultime, pur rimanendo nel parterre e facendo parte a tutti gli effetti del trono over, potrebbero avere la possibilità di commentare anche quello che accade per le altre dame e cavalieri e per il trono classico.

Al momento, sembra sfumata l’ipotesi di un format di Uomini e Donne Vip, anche se non è tramontata del tutto l’idea, specie per la prossima estate. Altra novità potrebbe riguardare il trono classico: tre tronisti verranno scelti dalla redazione, mentre altri due si contenderanno l’altro posto disponibile sottoponendosi al giudizio del trono over. Staremo a vedere.

Cosa vedremo

Dunque, le prime registrazioni dovrebbero avvenire nella giornata di oggi e domani. Difficile che si tratti della presentazione dei nuovi tronisti. Molto probabilmente sarà una sorta di “ripasso” della scorsa stagione: le coppie che sono nate e gli scontri che hanno caratterizzato le scorse puntate.

Nelle ultime ore, si fanno insistenti rumors circa la possibilità di un clamoroso nuovo confronto tra la dama Ida Platano e il cavaliere Riccardo Guarnieri. Vedremo cosa accadrà.