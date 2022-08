Elettra Lamborghini infiamma Ibiza | Look stravolto e lato B è senza censure

Elettra Lamborghini non ha lasciato spazio all’immaginazione nel corso di un concerto a Ibiza: il lato B è infiamma i social.

Dopo Pem Pem, Pistolero e Musica (e il resto scompare), Elettra Lamborghini ha sfornato un nuovo tormentone per questa estate 2022. In collaborazione con rapper napoletano Rocco Hunt ha infatti portato in radio, e non solo, Caramello. Insieme al duo italiano, presente anche Lola Indigo, cantante famosissima in Spagna; nazione dove la canzone sta riscuotendo un grande successo.

Sfruttando l’esplosione del nuovo singolo, Elettra Lamborghini sta calcando i palchi più famosi dell’Italia e non solo. Dopo infatti essere stata grande protagonista ai Battiti Live, dove si è mostrata in tutine di vario tipo, tra cui anche alcune ricoperte di brillanti, ora la moglie di Afrojack si sta esibendo anche in Spagna.

E recentemente Elettra Lamborghini è stata la diva dell’Amnesia, noto locale di Ibiza in cui la cantante si è esibita con il suo intero corpo di ballo. E proprio nel corso di questo concerto, la cantante ha mostrato un cambio di look totalmente inaspettato.

Come mostrato sui social, infatti, la nipote di Ferruccio Lamborghini ha detto addio al suo classico caschetto moro per mostrarsi al pubblico con una incredibile parrucca argentata. Il tutto abbinato al mini abito e agli stivali indossati in scena.

Elettra Lamborghini lascia senza fiato sul palco d’Ibiza

Ma quello del totale cambio di look e di colorazione dei capelli è stato uno dei tormentoni dell’estate di Elettra Lamborghini. Nel corso di questi mesi, infatti, è prima diventata totalmente rosa stile Winx, poi arancione. E il tutto sempre perfettamente abbinato con mini abiti dello stesso colore.

E il recente look messo in scena all’Amnesia di Ibiza ha lasciato senza fiato i fan, sia sui social che dal vivo. Su Instagram, la Lamborghini si è infatti messa in bella mostra con un outfit total silver che lasciava poco spazio all’immaginazione.

Lato B ben in vista che ha mandato in visibilio i follower, con i tatuaggi leopardati a fare da contorno al tutto. “Power Ranger performing in Ibizaaa” ha scritto la cantante a corredo del post.

Modello aderentissimo, disegnato dallo stilista Cristoforo Vizzini, con una profonda scollatura che metteva in bella vista anche il décolleté di Elettra Lamborghini. Così come la performer, anche le ragazze del suo corpo di ballo hanno indossato delle tutine argentata coordinate con lei.

In vetta alle classifiche musicali con Cioccolato, la bella ereditiera italiana si merita di diritto un posto anche tra le star più sexy dell’estate.