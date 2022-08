Il caso della piccola Camilla: si risveglia al suo funerale e muore poco dopo

La terribile vicenda ha puntato i riflettori sulla malasanità nel paese. La Procura di Stato ha dato il via a un’inchiesta per cercare di fare luce sul caso.

Un terribile caso di malasanità: una bambina di soli tre anni è stata dichiarata deceduta dai medici, per poi dare segni di vita durante il suo funerale e morire mentre veniva trasportata in ospedale.

È quanto successo in Messico, lo scorso 18 agosto. Tutto ha avuto inizio quando la piccola Camilla si è sentita male mentre era insieme alla madre, Mary Jane Peralta, che l’ha portata da un pediatra nel comune di Villa de Ramos.

L’incubo della famiglia della piccola Camilla

Successivamente la bambina è stata trasferita in ospedale, su raccomandazione del medico. Nonostante fosse altamente disidratata, l’ospedale comunitario di base di Salinas de Hidalgo l’ha dimessa dopo averla spogliata e averle messo sul corpo degli asciugamani bagnati per abbassare la febbre.

“Mi hanno detto di ordinare delle supposte, le hanno somministrate. Dopo un’ora l’hanno consegnata, dicendo che stava bene” ha raccontato la madre. Alla bambina sono state prescritte due bustine di soluzione salina e 30 gocce di paracetamolo.

Le condizioni di Camilla, una volta dimessa, non sono migliorate e i genitori l’hanno riportata in ospedale. Così ha avuto inizio il loro incubo: la bambina è stata dichiarata morta. Come causa del decesso sono state elencate diarrea acuta, grave disidratazione e shock ipovolemico.

“Dieci minuti dopo l’hanno data per morta, non hanno nemmeno fatto un elettrocardiogramma” ha dichiarato la Peralta. La madre di Camilla ha visto i medici portare via il corpo della figlia mentre le dicevano “Ecco fatto, lasciala riposare in pace”.

Durante il funerale, madre e suocera si sono accorte che la bambina non era assolutamente deceduta: il vetro della bara ha iniziato ad appannarsi e Camilla stava muovendo gli occhi.

La morte della bambina

La famiglia ha chiamato un’infermiera, che ha accettato la presenza di segnali vitali. Nonostante la corsa in ospedale, Camilla è morta durante il viaggio in ambulanza. Ora i suoi genitori hanno due certificati di morte. In base al secondo la bambina è deceduta a causa di “edema cerebrale, insufficienza metabolica e disidratazione”.

Ogni anno in America Latina muoiono circa 10.000 bambini di età inferiore ai cinque anni per via delle malattie diarroiche acute. Si tratta della seconda causa di morte infantile nel mondo.

Il caso di Camilla ha lasciato l’opinione pubblica messicana allibita. La Procura di Stato di San Luis Potosì ha dato il via ad un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto. In particolare sul lavoro dei medici che avrebbero dovuto assistere la piccola Camilla.