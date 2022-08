Il Paradiso delle Signore 7: quando inizia e anticipazioni sulle prime puntata | Cosa sapere

Ecco cosa accadrà nelle prime puntate della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, settima stagione. Cosa sapere.

Nei giorni scorsi, la Rai ha annunciato che, dal prossimo lunedì 5 settembre, andranno in onda le ultime cinque puntate della scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore. Chiude, dunque, anzitempo, la soap spagnola Sei Sorelle.

Da lunedì 12 settembre, invece, andranno in onda le nuove puntate della settima stagione de Il Paradiso delle Signore: ci attendono incredibili colpi di scena e grandi ritorni. Scopriamo tutto.

Cosa accadrà nelle prime puntate

La decisione della Rai di mandare in onda le ultime cinque puntate della scorsa stagione non ha sorpreso il grande pubblico. Di fatti, sono tanti i nodi da sciogliere nelle prime puntate da settembre per i protagonisti della serie. Innanzitutto, assisteremo alla nascita del piano di vendetta di Adelaide di Sant’Erasmo nei confronti di Umberto Guarnieri. La Contessa, ora che ha delle quote consistenti del Paradiso, vuole licenziare Flora Ravasi, ma troverà l’opposizione di Vittorio Conti che difenderà la promettente stilista.

Proprio Vittorio Conti troverà l’amore nel grande magazzino. La nipote della Contessa, Matilde Frigerio, arriverà al Paradiso per gestire gli interessi di Adelaide e Vittorio ne resterà folgorato. Ma la donna è però sposata. Escluso, anche in questa stagione, in ritorno di Marta Guarnieri.

Le nuove trame

Maria, intanto, dopo aver dimenticato Rocco e aver vissuto a Roma, tornerà per lavorare di nuovo al Paradiso: sarà una donna completamente diversa che conquisterà tutti. Anche lei avrà un nuovo amore. Ludovica, invece, tornerà dal viaggio d’affari in Grecia senza Torrebruna: la Brancia resterà senza parole quando vedrà Marcello.

Il Barbieri, infatti, preso sotto la protezione della Contessa, inizierà a studiare Economia e diventerà un perfetto gentiluomo. Infine, il matrimonio – celebrato pochi mesi fa – tra Anna e Salvo entrerà in crisi a causa del ritorno di Quinto, creduto morto da anni.