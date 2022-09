Fabrizio Corona, sapete che ha un tatuaggio dedicato ad un presentatore famosissimo? Ecco chi è

Tutto si può dire tranne che a Fabrizio Corona non piaccia far parlare di sé. Che non piaccia essere sopra le righe. Ecco l’ultima trovata

Basta guardare le sue foto a petto nudo (sono tantissime sul web) per comprendere che Fabrizio Corona sia un grande amante della cura del corpo, tramite l’attività fisica. Ma anche dei tatuaggi. E, a proposito di segni indelebili sul corpo, sapete che uno di questi è dedicato a uno dei presentatori televisivi più conosciuti d’Italia? Ecco chi è e i motivi per cui Corona ha deciso di fare questo omaggio.

La vita turbolenta di Fabrizio Corona

Ex partner e amministratore dell’azienda “Corona’s”. Fabrizio Corona diventa famoso come paparazzo di lusso. Probabilmente il più celebre d’Italia, dato che diventa ospite ricorrente in numerosi programmi televisivi. Ma, ben presto, la sua stella cade con una serie infinita di procedimenti giudiziari. Tutto inizia con la cosiddetta inchiesta “Vallettopoli”.

Per anni sposato con la modella Nina Moric, altrettanto trasgressiva. L’ex modella croata, naturalizzata italiana, infatti, più volte è finita sulle prime pagine dei giornali scandalistici. Anche lei fu coinvolta nell’inchiesta “Vallettopoli”, ma tutte le accuse di riciclaggio caddero in poco tempo.

Come detto, Fabrizio Corona subisce numerosissimi processi per reati che vanno dalla truffa al riciclaggio e altri reati tributari, passando per la corruzione e la diffamazione. Alla fine viene condannato a 13 anni e 2 mesi per diversi reati continuati. Entra ed esce dal carcere, anche a causa di alcune patologie che richiedono cure specifiche.

Il tatuaggio dedicato al grande conduttore televisivo

Insomma, tutto si può dire tranne che a Fabrizio Corona non piaccia far parlare di sé. Che non piaccia essere sopra le righe. Tra i suoi tantissimi tatuaggi, quindi, ha deciso di dedicarne uno a un grande conduttore televisivo, che ha lavorato sia in RAI, che in Mediaset.

La scelta si deve al fatto, probabilmente, che anche nei periodi più bui vissuti dall’ex paparazzo (e sono stati tanti), il conduttore gli sia stato vicino, non tanto materialmente. Quanto dandogli la possibilità di fornire la propria versione dei fatti. Ed eccolo, quindi, il tatuaggio “Maurizio maestro mio”. Il tatuaggio di Corona, infatti, è dedicato a Maurizio Costanzo. Giornalista che, con il suo “Maurizio Costanzo Show” ha anticipato i tempi dei talk show come li conosciamo oggi.

Costanzo, nella sua vita si è sposato quattro volte. Molti dei suoi amori sono state donne di grande fama. Dalle giornaliste Lori Sammartino e Flaminia Morandi, passando per l’attrice Simona Izzo e la conduttrice Marta Flavi. Ovviamente, però, il suo amore più noto è quello con Maria De Filippi. Altro volto noto di Mediaset e anch’ella capace di precorrere i tempi con i suoi programmi. Ma un omaggio del genere, Costanzo forse non lo ha avuto nemmeno dalle sue compagne di vita.