Amazon, attenzione alla truffa del momento | In poche “mosse” ti rubano i soldi

Nulla di tutto ciò è vero, ma il raggiro è ben fatto e cascarci è davvero facile. Fate sempre molta attenzione.

Amazon è un marchio conosciuto in tutto il mondo, tanto da attirare la fiducia della maggior parte delle persone. Difatti i furbetti delle truffe sono ben consapevoli di questo dettaglio, e puntato ad utilizzare questo nome per infondere fiducia. Difatti bisogna fare molta attenzione, dato che sono nuovamente tornate in attacco le truffe dei regali da parte di Amazon.

Il sistema sembra essere sempre lo stesso, ma è fatto talmente bene che possono cascarci anche le persone più attente.

Tuttavia, proprio perché il raggiro avviene sempre nella stessa modalità, può essere più semplice individuarlo.

I messaggi sui regali finti

Tutto parte da un messaggio, inviatoci da uno dei nostri contatti di Whatsapp, in cui è presente un link sul quale cliccare. Dunque il tutto partirebbe da una persona di cui ci fidiamo, ma è solo il primo step dell’intero raggiro.

Successivamente si entrerà nel vivo della truffa, cliccando sul link. Quest’ultimo, difatti, una volta aperto ti ricondurrà ad una pagina, solo apparentemente di proprietà Amazon, ma in realtà di dominio russo. Sulla pagina si troverà scritto che ci sono dei prodotti, restituiti dai clienti, che andranno in regalo a chi risponderà ad un quiz.

Per ingannare ancora di più gli utenti, viene inserito il logo di Amazon, con la stessa grafica utilizzata nel sito ufficiale.

Il finto quiz ed il pagamento della spedizione

Una volta attirata la fiducia delle persone, sarà più facile far si che queste cadano nella loro trappola. Difatti per rendere il tutto ancora più credibile, i truffatori hanno inserito nel sito anche delle recensioni positive fasulle. I commenti rilasciati sono scritti in italiano corrento da utenti con foto e nomi fake.

Leggendo i feedback, le persone tendono a fidarsi di più, tanto da credere con più facilità che sia tutto vero. Il passaggio successivo sarà svolgere il quiz, dopo il quale si potrà ottenere il premio di ricompensa. Terminato il quiz, ci sarà la vera e propria truffa, poiché verrà chiesto di pagare una somma per le spese di spedizione.

Per fortuna la cifra da pagare sembra essere piuttosto bassa, essendo di appena un euro. Il danno, però, sarà ugualmente ingente dato che non arriverà alcun premio.

Si tratta di un inganno ben studiato, ideato appositamente per spillare pochi euro a tantissime persone.