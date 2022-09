Ignazio Moser, il debutto al cinema del compagno di Cecilia Rodriguez: “Solo uno sciocco…”

L’ex gieffino e compagno di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, ha debuttato nel mondo del grande schermo: le sue parole.

Lui è uno dei personaggi tv e influencer più apprezzati dal grande pubblico: ex ciclista professionista, ex gieffino, ha deciso di lanciarsi nel mondo della recitazione.

Stiamo parlando di Ignazio Moser. Il figlio di Francesco Moser ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 2017, quando ha partecipato all’edizione del Grande Fratello Vip di quell’anno, arrivando in semifinale.

In seguito, insieme alla sua compagna, Cecilia Rodriguez, ha condotto Ex on the beach Italia, mentre lo scorso anno ha partecipato a L’Isola dei Famosi, condotto su Canale 5 da Ilary Blasi.

Le parole di Ignazio Moser

In un post pubblicato nelle stories del suo seguitissimo account Instagram, Ignazio Moser ha parlato della giornata di debutto al Festival del Cinema di Venezia. Emozionatissimo, l’ex gieffino ha scritto: “Sto ancora cercando di mettere in fila i miei pensieri e le mie emozioni. […] Non penso che farò l’attore nella vita. O forse sì. Però perché non vivere un’esperienza così forte e così unica come questa? Solo uno sciocco non avrebbe accettato almeno di provare. O forse solo uno sciocco lo avrebbe fatto ma io ormai ho deciso che lo farò e lo farò al massimo delle mie possibilità”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

La relazione con Cecilia Rodriguez

Nella giornata di stamane, Cecilia Rodriguez ha raggiunto Ignazio Moser a Venezia. Per i due sono stati mesi complicati immersi nei rumors di una possibile crisi tra i due. Si è parlato infatti, con insistenza, di alcuni problemi tra la sorella di Belen Rodriguez e i genitori dell’ex gieffino, tutti ampiamente smentiti dai diretti interessati.

La storia d’amore della coppia sembra procedere a gonfie vele, per la gioia dei fan. Vedremo se la carriera nel mondo del grande schermo continuerà per Ignazio Moser o meno.