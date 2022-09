Tragico lutto nel cinema | Il mondo è sconvolto di fronte ad una perdita così improvvisa

Tragico lutto nel mondo del cinema: la morte improvvisa e prematura della celebre attrice ha lasciato tutti sconvolti.

Il mondo del cinema sta piangendo la morte della celebre attrice: una perdita improvvisa e prematura che ha lasciato tutti sconvolti. “È uno shock e un tragedia” ha affermato Ruben Ostlund, regista del film che l’ha portata alla notorietà, “Triangle of Sadness”.

Oltre alla pellicola vincitrice della Palma d’oro al prestigioso Festival di Cannes, si è fatta conoscere dal pubblico per aver recitato nei film “Spud” e “Spud 2” e nella serie “Black Lightning”.

Stiamo parlando di Charlbi Dean, attrice e modella sudafricana. Nata a Città del Capo nel 1990, lo scorso 29 agosto è deceduta all’età di 32 anni a causa di una malattia improvvisa.

Charlbi Dean, chi era l’attrice di “Triangle of Sadness”

Solamente sei giorni la Dean fa aveva condiviso alcuni scatti realizzati per una campagna pubblicitaria in collaborazione con il brand Madewell. Mentre ora di lei resta solamente il ricordo.

“È un onore averla conosciuta e aver lavorato con lei. Charlbi aveva una cura e un sensibilità che sollevava i suoi colleghi e l’intera troupe” ha affermato Ostulund esprimendo il suo dolore.

Prima del successo con “Triangle of Sadness” – nel quale ha recitato accanto ad Harris Dickinson e Woody Harrelson” – la Dean ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella.

A soli sei anni ha iniziato a posare per diversi cataloghi ed apparire in spot pubblicitari. A 12 anni ha cominciato a lavorare per l’Alfa Model Management, mentre nel 2010 ha debuttato sul grande schermo nel film “Spud” nel ruolo di Amanda.

Dopo aver recitato nei film “Don’t sleep” e “An interview with God”, è entrata nel cast della serie “Black Lightning”, dove ha interpretato Syonide. Nel 2020 è stata selezionata per recitare nei panni della modella Yaya nel primo film in lingue inglese di Ostlund.

L’addio all’attrice

“Il pensiero che non sarà più a nostro fianco in futuro mi rende molto triste. In questo momento difficile, il mio pensiero va ai suoi cari, alla sua famiglia e al fidanzato Luke” ha dichiarato il regista in conclusione del suo tributo all’attrice.

Oltre ad Ostlund, si è espressa anche la collega e amica Nina Dobrev (nota per aver recitato nelle serie “The Vampire Diaries” e “Degrassi: The Next Generation”). “Un angelo è andato in cielo troppo presto, riposa in pace Charlbi. Spero che il paradiso sia come tu lo abbia sempre immaginato” ha commentato sui social network.

Per quanto riguarda la famiglia della Dean, per il momento non è arrivata nessuna dichiarazione ufficiale da parte loro.