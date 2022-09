Quanto costa dormire a pochi passi dalla Regina Elisabetta? La cifra è sorprendente

La Regina Elisabetta è solita dare in affitto gli otto cottage situati a Balmoral, e ad oggi soggiornarvi potrebbe costare una cifra irrisoria

Anche la Regina Elisabetta è costretta a fare i conti con la crisi economica che ha colpito i suoi sudditi. Non certo per le sue finanze ma per la gestione dei numerosi cottage di sua proprietà disseminati a Balmoral, località scozzese in cui è solita trascorrere le vacanze.

Gli otto cottage sono però disponibili solo quando la regina Elisabetta non risiede al castello, quindi restano esclusi i mesi di luglio e agosto. Negli altri mesi dell’anno i turisti fanno a gara per risiedere nelle strutture, tanto che le prenotazioni fatte con almeno un anno di anticipo.

Secondo gli ultimi dati i prezzi dei pernottamenti sono calati vertiginosamente. Saldi regali in arrivo resi necessari dall’aumento dei costi delle materie prime nel Regno Unito, circostanza che ha costretto la regina ad adeguare i prezzi al costo della vita.

Dormire a pochi passi dalla Regina Elisabetta alla modica cifra di…

Per i fan della famiglia reale inglese c’è la possibilità imperdibile di pernottare a pochi passi della dimora estiva della regina. La località scozzese di Balmoral ospita numerosi cottage di proprietà della Regina che è possibile prendere in affitto per le proprie vacanze.

La crisi economica ha prodotto l’abbassamento dei prezzi tanto che I cottage meno costosi sono i Colt Cottage, due villette adiacenti a tre stelle che al momento possono essere affittati al prezzo di 15 sterline (circa 17 euro) a persona per notte.

La Regina Elisabetta abbassa i prezzi

La Regina Elisabetta è solita dare in affitto gli otto cottage situati nel panorama idilliaco di 50mila acri di terreno con montagne, foreste, fiumi e laghetti a pochi passi dal Castello di Balmoral. Ma le umili strutture non hanno nulla a che vedere col lusso di palazzo. Nelle case meno costose alcuni ospiti dormono sul divano letto.

La musica cambia nel cottage più lussuoso Rhebreck, un quattro stelle con sei posti letto dotata di una vista mozzafiato sulla Crathie Church e di un campo da golf poco distante. Per pernottarvi basta spendere 1620 sterline a settimana per i primi mesi del 2023.