Gerry Scotti lascia la conduzione dell’amato quiz? “Spero non faccia sul serio”, ansia a Mediaset

Il popolare conduttore Gerry Scotti pronto a lasciare il popolare quiz? Cosa potrebbe presto accadere a Mediaset.

Lui è uno dei conduttori più amati dal grande pubblico, uno dei volti più noti del piccolo schermo italiano, da decenni star delle reti Mediaset. Stiamo parlando di Virginio Scotti, conosciuto da tutti come Gerry Scotti.

Nella sua lunga carriera, iniziata negli anni ’90, Gerry Scotti ha condotto tantissimi programmi di successo, in particolar modo è divenuto negli anni uno dei conduttori più noti dei quiz nostrani.

Nella scorsa stagione televisiva, Gerry Scotti ha condotto Caduta Libera e, al fianco di Michelle Hunziker, Striscia la Notizia. Senza dimenticare – anche questi in prima serata su Canale 5 – Lo show dei record e Tale e Quale Show, in versione giudice.

Gerry Scotti vuole cambiare programma?

Come detto, Gerry Scotti ha condotto negli anni principalmente grandi quiz – rimasti nella storia del piccolo schermo – amatissimi dal grande pubblico. Come dimenticare, per fare un esempio, Passaparola su Canale 5, programma che ha lanciato nel mondo dello spettacolo Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Nelle scorse settimane, il conduttore ha rivelato di aver proposto a Mediaset di essere disponibile a condurre un programma di divulgazione scientifica e culturale. Gerry Scotti lascerà dunque i quiz?

La domanda è stata posta da un lettore di Nuovo al giornalista e conduttore Alessandro Cecchi Paone nella sua consueta rubrica – La posta di Alessandro Cecchi Paone – che cura sul noto settimanale. Si legge: “Scotti si è detto stanco dei quiz, affermando di voler fare un programma di divulgazione scientifica. Spero che quel giorno non arrivi mai. Non lo vedo nel ruolo dell’Alberto Angela della situazione”.

La risposta del conduttore

Alessandro Cecchi Paone sembra condividere le perplessità del lettore. Scrive: “Sono anni che Gerry propone questo cambio di rotta. Il problema, per chi non è specializzato, è scendere in profondità”.

E ancora: “Spero non lo faccia sul serio, ha già provato l’attore Cesare Bocci a condurre un programma di divulgazione scientifica e le cose non sono andate proprio bene”.