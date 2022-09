Uomini e Donne, anticipazioni: tra i corteggiatori anche un ex di Amici

Andiamo a scoprire le prime anticipazioni sulle nuove puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Ecco cosa sapere.

Sono iniziate alcuni giorni fa le registrazioni della nuova stagione del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Un’edizione che si annuncia ricca di colpi di scena.

Confermati nel ruolo di opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti mentre, per il momento, non si è fatto cenno alla presunta nomina di Pinuccia e Ida Platano di opinioniste in parterre.

Ci sono dei clamorosi ritorni, come quello di Riccardo Guarnieri e Federica Aversano, ma anche addii. Ecco tutto quello che accadrà nelle puntate di settembre.

Le prime puntate

La nuova stagione di Uomini e Donne prenderà il via lunedì 19 settembre, come sempre dalle 14.45 circa, su Canale 5. Abbiamo già conosciuto i nuovi tronisti: si tratta di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri e Lavinia Mauro, studentessa 26enne romana, già scese in parterre. Devo ancora debuttare, ma sono già stati presentati, i tronisti Federico Nicotera e Federico Dainese, quest’ultimo ex corteggiatore di Veronica Rimondi nella scorsa stagione.

Nel corso della prima registrazione c’è stato uno scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Ma, a differenza dell’anno scorso, la dama 72enne ha sin da subito un nuovo corteggiatore: si tratta di Didier, ed è di Lugano. A quanto pare, tra trono classico e trono over saranno oltre una trentina i protagonisti di questa edizione. Tra questi, si mormora, anche una ex star di Amici, ma al momento la sua identità è segreta. Staremo a vedere.