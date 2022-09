Arriva il bonus affitto fino a 2000€ | È valido per tutti i tipi di contratto e dura 4 anni

Trovare un posto dove poter alloggiare, anche solo per un breve periodo, non è semplice, specialmente se non si hanno grandi possibilità economiche. Il governo ha però deciso di intervenire e mette a disposizione il bonus affitto.

Riuscire a trovare casa per molti rappresenta quasi un miraggio, specialmente perché sono in pochi a poter contare su un contratto a tempo indeterminato, condizione indispensabile per richiedere un mutuo. La situazione può diventare ovviamente più difficile per i ragazzi, in modo particolare per gli studenti fuori sede, che devono quindi necessariamente avere un alloggio nella città universitaria, ma cercando di non andare incontro a un salasso. Fortunatamente è possibile usufruire di un aiuto che può rivelarsi fondamentale per molti: il bonus affitto.

Bonus affitto: una soluzione provvidenziale per molti giovani

Si dice spesso che l’Italia sia il Paese dei “bamboccioni” a causa dell’età non più giovanissima in cui molti ragazzi si ritrovano ancora a casa con i genitori. In realtà, vista la situazione attuale del mondo del lavoro pensare per molti di rendersi indipendenti è quasi utopistico.

Anche un piccolo appartamento, infatti, è disponibile a non meno di 500-600 euro al mese, a cui si devono poi aggiungere tutte le altre spese. Riuscire a racimolare tutta la somma necessaria per alcune famiglie può quindi risultare difficile.

Come fare quindi in questi casi? Fortunatamente il governo guidato da Mario Draghi, pur essendo dimissionario, ha deciso di non stare a guardare e ha così introdotto un “bonus affitto”, rivolto proprio ai più giovani. Per averne diritto è infatti necessario avere tra i 20 e i 31 anni di età non ancora compiuti.

La misura è in realtà un’agevolazione fiscale introdotta nella Legge di Bilancio 2022 e pensata per le fasce che hanno redditi più bassi. Questo non deve superare i 15.493,71 euro. Non sono invece previsti vincoli di alcun tipo per i contratti di affitto, che potranno avere anche una durata temporanea.

Come fare per ottenere l’agevolazione

La misura punta a cercare di dare un sostegno a un numero di giovani il più elevato possibile. Proprio per questo si è deciso di allungare il periodo di validità rispetto al passato, che passa quindi da tre a quattro anni.

La detrazione è di 991,60 euro oppure pari al 20% del canone per un tetto massimo di 2mila euro. Unica condizione richiesta è quella di inserirla nella dichiarazione dei redditi.

È possibile fare un esempio concreto per avere l’idea di quanto spetterebbe a chi ne fa richiesta. Nel caso in cui la locazione sia pari a 900 euro al mese, si ha diritto all’agevolazione massima di 2.000 euro (20%). Nessun problema nel caso di un accordo cointestato: l’importo può essere infatti suddiviso.

È però indispensabile che sussista il trasferimento della propria residenza nella nuova abitazione che non può essere di proprietà dei genitori