Elisabetta Gregoraci, completamente nuda | Il suo corpo sembra un’opera d’arte

La celebre showgirl ha lasciato tutti a bocca aperta con gli ultimi scatti postati su Instagram: Elisabetta Gregoraci ha posato completamente al naturale conquistando tutti.

Showgirl e conduttrice molto amata dal pubblico, Elisabetta Gregoraci ha iniziato la sua carriera come modella aggiudicandosi il titolo di Miss Calabria e arrivando alle finali di Miss Italia.

Il famoso concorso di bellezza è stato un trampolino di lancio per lei: presto ha iniziato a sfilare per marchi del calibro di Dolce & Gabbana e Armani. Alla fine degli anni novanta è approdata in televisione partecipando a diversi programmi – tra cui “Ciao Darwin” e “Il malloppo”.

Il nuovo e presunto flirt della showgirl

Nel 2012 la showgirl è stata selezionata per la conduzione del programma comico “Made in Sud” insieme a Gigi e Ross e Fatimo Trotta. Ha condotto la trasmissione fino al 2017, per poi tornare come ospite speciale nel 2019.

La Gregoraci è una showgirl molto apprezzata e seguita dal pubblico, spesso protagonista di gossip intorno alla sua vita privata. In particolare, è nota per la sua relazione con l’imprenditore Flavio Briatore.

I due si sono conosciuti nel 2005 e, fin da subito, sono diventati una coppia molto discussa – soprattutto per via della notevole differenza di età. Ma nonostante le polemiche la Gregoraci e Briatore sono convolati a nozze nel 2008 e, dopo due anni, hanno dato alla luce Nathan Falco.

Con il matrimonio con Briatore alle spalle, nelle scorse settimane la showgirl è tornata a far parlare di sé. Secondi i rumors, infatti, avrebbe un nuovo fidanzato: l’imprenditore Giulio Fratini, noto per aver avuto una storia con Roberta Morise.

La notizia è arrivata dalla rivista Chi. I due sono stati avvistati insieme nel corso di una breve vacanza in un resort di lusso in Puglia. Per il momento, però, né la Gregoraci né Fratini hanno confermato o smentito le voci.

Il volto dell’estate

Seguitissima sui social network, la showgirl tiene sempre aggiornati i suoi followers condividendo molto della sua quotidianità e del suo lavoro. Nelle scorse ore ha pubblicato una serie di scatti mozzafiato lasciando i fan a bocca aperta.

Nelle foto è completamente al naturale: a coprirla, un lenzuolo bianco dal quale emergono le sue bellissime forme. Con un velo bianco che le copre i capelli, la Gregoraci ha conquistato tutti con la sua incredibile sensualità ed eleganza.

“L’estate è uno stato d’animo” ha commentato nella didascalia. In pochissimo tempo sono arrivate le risposte dei followers: “La nostra estate sei tu”, “Tu l’estate la rappresenti benissimo. Sei sole. Meravigliosa” hanno affermato alcuni utenti.