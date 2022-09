Ornella Muti, dopo anni la figlia Naike Rivelli dice tutta la verità su chi sia il padre| Toglie ogni dubbio

Ornella Muti lo ha sempre tenuto nascosto. Non si è mai saputo chi fosse in realtà il padre di Naike Rivelli. Ora, però, la figlia ne parla pubblicamente sui social.

A finire sulla bocca di diversi commentatori ci vuole una attimo, specie se hai una notorietà non indifferente. A quel punto, ogni lato della vita privata finisce sulla bocca di tutti ed è una delle tante pecche di chi fa parte del mondo dello spettacolo. Anche quando parliamo, poi, dei parenti di personaggi molto noti è la stessa manfrina. Eppure, a volte, sembra che questi ultimi proprio non ci vogliano stare.

Giornalisti e articolisti in ogni dove sono sempre alla ricerca dello scoop, si sa, ma basta poco a sbagliare informazione per finire sotto all’occhio del ciclone di tali personaggi. Anche Naike Rivelli, figlia della famosissima attrice Ornella Muti, ha il suo ridire in merito. Infatti, di recente, le è stata attribuita una parentela che, secondo le sue parole, non ha a che fare con lei.

Chi è Naike Rivelli

Tutti la conosciamo come la figlia della nota attrice italiana. Il successo enorme avuto dalla madre negli anni passati di cinema nostrano la portano ad essere sempre in voga sui media del nostro paese. Inoltre, il mistero relativo al nome di suo padre, ancora sconosciuto, ha sempre reso quest’attenzione sempre ricca di curiosità. In più, la ragazza ha anche preso parte al grande palcoscenico del mondo dello spettacolo, sia come attrice, che come showgirl.

La curiosità relativa al padre di Naike Rivelli

La ragazza non può che aspettarsi altro da parte dell’opinione pubblica, dato che il successo comporta anche un’osservazione a 360 gradi della propria vita privata. Che sia giusto o meno non sta a noi dirlo, ma questo è un dato di fatto. Non ne sembra felice, però, dagli atteggiamenti che a volte ha in merito a questa situazione. Anche nel video condiviso di recente è sembrata parecchio stizzita per via di ciò che i giornalisti hanno pubblicato in rete.

Questi, purtroppo, spesso condividono notizie poco veritiere. Per quanto riguarda il suo conto sembrano aver affermato, a detta di lei, che il padre sarebbe lo showman Adriano Celentano. Quest’ultimo una volta rivelò di avere avuto un rapporto con Ornella Muti, fatto che mai è andato giù alla giovane Rivelli.

Oggi, si mostra ballando in maniera molleggiata e un po’ isterica di fronte alle telecamere e cantando una canzone famosissima di Celentano. Alla fine del video afferma che il padre non è lui, ma lo sanno solo lei, la madre e Salvador Dalì chi sia.