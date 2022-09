Uomini e Donne, Maria si oppone al ritorno del cavaliere: “Conduttrice indispettita dal suo atteggiamento”

Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne, si sarebbe opposta al ritorno del noto cavaliere in parterre. Ecco cosa è successo.

Nei giorni scorsi sono iniziate le riprese della nuova stagione televisiva del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. La prima puntata, invece, andrà in onda lunedì 19 settembre dalle 14.45 circa.

Al centro del parterre il trono over: Riccardo Guarnieri è tornato ed ha dichiarato il suo interesse per la neo tronista Federica Aversano. Il cavaliere, però, ha desistito, mentre Ida Platano è uscita con Alessandro.

Non sono mancati gli screzi tra Riccardo e Ida, come del resto tra Alessandro e Armando. Ma, in tutto questo, i telespettatori – durante la messa in onda – noteranno certamente l’assenza di un protagonista. Parliamo di Biagio Di Maro.

Perché Biagio Di Maro non tornerà in parterre

Il cavaliere partenopeo, che ha avuto accese discussioni nella scorsa stagione televisiva, infatti, non tornerà negli studi di Uomini e Donne. La notizia era nell’aria da tempo ma, a quanto pare, ci sono motivazioni ben precise per la sua esclusione, la quale, sarebbe stata decisa da Maria De Filippi in persona.

Stando a quanto scrive Coming Soon – e ripreso da diverse testate – il cavaliere sarebbe stato allontanato: “L’imprenditore, originario di Napoli, non sarebbe stato infatti confermato nel parterre dell’over per volere della padrona di casa, Maria De Filippi. Alcuni trattamenti riservati alle dame e la voglia di sponsorizzare le sue attività, che poco hanno a che fare con lo scopo del programma, avrebbero indispettito la conduttrice che si sarebbe opposta al suo ritorno”.