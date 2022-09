Amici 22, il grande ritorno del vecchio format: squadre e nomination, cosa cambia

A poche settimane dall’inizio di Amici 22 si preannunciano numerose novità che fanno già sognare il pubblico

Amici 22 sta per ritornare su canale 5 e si discute tanto della prima attesissima puntata del talent show di Maria De Filippi. La data fissata per la registrazione è il 15 settembre mentre la messa in onda è prevista per domenica 18 settembre. Oltre ai nomi dei nuovi allievi sono previste tante novità che già fanno il giro del web.

Sembrano del tutto certi i nomi di due grandi assenti dal banco dei professori. Parliamo di Anna Pettinelli e di Veronica Peparini, a sostituirle sembra saranno rispettivamente da Arisa ed Emanuel Lo. Confermati invece Rudy Zerby, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano.

Le uniche novità presenti nella prossima edizione del talent show a quanto pare non riguardano solo la squadra di temutissimi professori. Secondo le indiscrezioni il format potrebbe subire alcune modifiche che hanno a che vedere con alcune scelte già viste nelle scorse edizioni.

Amici 22: torna la sfida a squadre

Tutto pronto per la prossima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria de Filippi che quest’anno arriva alla sua 22°edizione. Il 18 settembre andrà in onda la prima puntata e secondo i rumors per quest’edizione del talent è previsto il ritorno della sfida a squadre!

Anche quest’anno ad ogni puntata del pomeridiano dovrebbero formarsi due team diversi, i cui capitani nominati dal pubblico sceglieranno i componenti della loro squadra per poi iniziare le sfide. La squadra perdente deciderà poi tramite nomination chi mandare al ballottaggio.

Anna Pettinelli da Amici ad una nuova avventura targata Mediaset

Il web ha accolto con entusiasmo la notizia del ritorno delle squadre e delle nomination e molti attendono di scoprire se la novità è confermata. Intanto è quasi certo che Anna Pettinelli non farà parte del programma ma la ragione è ben valida.

Pare che la conduttrice radiofonica sarà impegnata in un nuovo programma targato Fascino, affidato alla conduttrice ed ex insegnante. Sul programma al momento ci sono pochi dettagli ma è probabile che la trasmissione potrebbe andare ad arricchire il palinsesto Mediaset e molto probabilmente potrebbe essere un nuovo format del canale web Witty tv.