Adriana Volpe dopo la mancata conferma al GF Vip cerca il riscatto in Rai: “Presto un programma tutto suo”

Adriana Volpe, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip e il ritorno in Rai, ha un nuovo progetto televisivo? Ecco le ultimissime.

Lei è una delle conduttrici e protagoniste del piccolo schermo più amate dal grande pubblico nostrano, al timone di diversi trasmissione di successo sul piccolo schermo. Stiamo parlando di Adriana Volpe.

Nella scorsa stagione, Adriana Volpe è stata una delle grandi protagoniste del reality cult di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip 6. La sua avventura è stata caratterizzata da diversi scontri con la sua collega opinionista, Sonia Bruganelli.

Scontri che sono proseguiti anche durante le ultime settimane, dopo la conferma della moglie di Paolo Bonolis al GF Vip 7, mentre Adriana Volpe verrà sostituita dalla cantante Orietta Berti.

Nuovi progetti per Adriana Volpe

In questa stagione televisiva, Adriana Volpe ricoprirà il ruolo di opinionista nel noto talk di Rai Uno, La Vita in Diretta, condotto da Alberto Matano e in onda tutti i pomeriggi. Ma la conduttrice mira a tornare alla conduzione di un programma tutto suo, come ha rivelato il giornalista Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi. Si legge: “Punta a tornare a condurre una trasmissione sua e sta lavorando ad un progetto ancora top secret di cui sarebbe anche produttrice ed autrice”. E ancora: “Nella prossima stagione televisiva, infatti, ritroveremo Adriana nei principali programmi-contenitore in veste di opinionista”.

Adriana Volpe, dopo la querelle con il collega Giancarlo Magalli – i due hanno condotto insieme Mezzogiorno in Famiglia – e un breve passaggio a Tv8, è rinata professionalmente a Mediaset: “E’ stata molto presente negli ultimi due anni sulle reti del Biscione, trovando una seconda giovinezza professionale”.