Il Paradiso delle Signore 7, spoiler: così Adelaide torna grande protagonista | Il piano della Contessa

Il Paradiso delle Signore 7 torna su Rai 1 e si preannuncia una stagione ricca di soprese con una protagonista indiscussa: Adelaide di Sant’Erasmo

Tra tre giorni ricomincerà il Paradiso delle Signore. L’amatissima soap è arrivata alla settima stagione e le prossime puntate si preannunciano ricche di sorprese e colpi di scena. La protagonista femminile dei prossimi episodi sarà l’algida contessa Adelaide di Sant’Erasmo, assetata di vendetta.

La nobildonna sarà impegnata nel suo piano per farla pagare all’amato Riccardo Guanieri, il banchiere senza scrupoli, vedovo di sua sorella, di cui Adelaide è sempre stata innamorata. La contessa ha il cuore spezzato dopo che l’amato l’ha lasciata per stare insieme a Flora

Si sa una donna ferita è disposta a tutto e nelle prossime puntate la Contessa vestirà una veste inedita, che le consentirà di architettare una vendetta in grande stile. Adelaide accantonerà i salotti nobiliari diventando socia di Vittorio Conti del Paradiso delle Signore, facendosi aiutare da Marcello Barbieri.

Adelaide nuova socia del Paradiso

Il Paradiso delle Signore ritornerà a riempire i pomeriggi di Rai 1. L’amatissima soap come anticipati da molte settimane, si aprirà con un’interessante novità. La contessa Adelaide di Sant’Erasmo diventa una donna d’affari, alla guida del Paradiso a fianco di Vittorio Conti.

Dal canto suo il Guarnieri si difenderà dalle angherie della contessa rivalendosi sull’amato nipote Marco, che che potrebbe essere ben presto soccorso dall’arrivo di Tancredi Di Sant’Erasmo, l’altro nipote di Adelaide, che potrebbe dare manforte alla zia e aiutarla contro il Guarnieri.

Come ci eravamo lasciati al Paradiso delle Singore 6?

Grandi novità nei prossimi episodi del Paradiso delle Signore. Ma cosa era accaduto alla fine della scorsa stagione? Marco e Stefania hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore, mentre Gloria, dopo aver aiutato una donna ad abortire, ha deciso di costituirsi.

La bella Ludovica ha accettato di partire per la Grecia con Ferdinando. Dante invece ha dimostrato di essere davvero innamorato di Beatrice grazie all’insegnamento di Vittorio Conti, infatti venderà le sue quote de Il Paradiso per rifarsi una vita con la cognata di Vittorio. Messe in vendita le sue quote, sarà l’occasione per la Contessa di acquistarle, dando del filo da torcere al dinamico pubblicitario che ci metterà un bel po’ ad andare d’accordo con l’astuta nuova socia.