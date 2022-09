Laura Chiatti, la vestaglia si apre e si vede tutto | Il seno nudo infiamma il web

L’attrice Laura Chiatti si mostra in vestaglia in una foto scattata in quel di Venezia. I fan apprezzano molto la visuale dello scatto.

Settembre è tempo di Festival del Cinema di Venezia. Negli ultimi giorni, infatti, la laguna è un via vai continuo di attori, cantanti, registi, conduttori. Insomma a Venezia approdano un po’ tutti.

A quanto pare è arrivata nel capoluogo veneto anche la bellissima Laura Chiatti. La nota attrice italiana ha sfoggiato dei look molto seducenti, attirando l’attenzione dei presenti. Per il red carpet l’attrice ha optato per un abito lungo nero con notevoli trasparenze. Un look che non mette in evidenza il suo fisico scolpito.

Laura Chiatti: biografia

Classe 1982, Laura Chiatti nasce a Castiglione del Lago, in Umbria. Da bambina il suo sogno era di fare la cantante. Nel corso dell’adolescenza, difatti, si concentrerà sullo studio del canto. Nel 1994 partecipa al programma canoro Karaoke, condotto da Fiorello.

Ben presto, però, la sua vita prende una strada diversa, grazie alla vittoria del concorso di bellezza Miss Teenager. La kermesse, infatti, le permetterà di avviare la sua carriera da attrice. Inizia a recitare in Un posto al sole, Incantesimo, Carabinieri e Compagni di scuola.

Dopo la televisione, arriverà anche il cinema. Nel 2008 è protagonista del film Il mattino ha l’oro in bocca. L’anno successivo torna sul grande schermo con la comparsa in Baaria di Giuseppe Tornatore. Sarà poi la volta di Io, loro e Lara, commedia con Carlo Verdone.

Nel corso degli anni, grazie alle apparizioni sul piccolo e sul grande schermo, è diventata un attrice di grande successo, molto amata dal pubblico.

Vita privata di Laura Chiatti

L’ attrice umbra ha avuto diverse relazioni con volti noti. Nel 2006 ha una relazione con Silvio Muccino, ed in seguito con Francesco Arca.

Nel 2014 annuncia il fidanzamento con Marco Bocci. La coppia si è unita in matrimonio nello stesso anno. Dalla loro unione sono nati due figli: Enea e Pablo.

Laura Chiatti infiamma i fan con il suo seno in vista

Durante il suo soggiorno veneziano, Laura Chiatti ha postato una foto che la ritrae avvolta in una bellissima vestaglia di seta. Tuttavia la giacca da camera non copre proprio tutto il corpo. Difatti la vestaglia non è del tutto chiusa, tanto da lasciar vedere il seno. Diciamo che si tratta di una gran bella visuale.

Lo scatto piccante pubblicato dalla moglie di Bocci ha infiammato i suoi followers, che non hanno rinunciato a lasciarle like e commenti positivi.