Carlo ha vietato la presenza di Meghan al capezzale della Regina Elisabetta: l’incredibile retroscena

Anche durante le ore più buie della Famiglia Reale, con la morte della Regina Elisabetta, non sono migliorati i rapporti tra i Royal e Harry e Meghan. Cosa è successo.

La morte della Regina Elisabetta II ha sconvolto il Regno Unito. Nella giornata di ieri, il Principe Carlo è stato nominato nuovo Re – con il nome di Carlo III – mentre stamane è arrivata l’incoronazione.

Il funerale della compianta Sovrana avverrà tra circa 10 giorni ma, nemmeno in questo momento di raccoglimento e lutto per l’interno Paese, si placano i rapporti nella Famiglia Reale.

Al centro degli screzi, ancora una volta, i Duchi del Sussex, ovvero il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle. Ma sono in molti a schierarsi con il secondogenito di Carlo III: ecco perché.

Harry isolato dalla famiglia

Stando a quanto riportano i media, soltanto Carlo e Anna avrebbero visto la Regina Elisabetta II prima della sua scomparsa. Anche in questo caso specifico, vige un protocollo molto rigido, che tiene lontano dal capezzale della Sovrana tutti coloro che non hanno un vincolo di consanguineità con la Regina, anche se di famiglia. Per fare un esempio, il Principe William è arrivato a Balmoral, ma non la Duchessa Kate Middleton.

Dicevamo del Principe Harry, arrivato in Scozia un’ora e mezzo dopo la morte della Sovrana: il fratello di William ha viaggiato da solo per Balmoral dopo essere atterrato a Londra, su un jet privato, mentre il resto della Royal Family è decollata a bordo di un aereo dalla RAF Northolt. Harry e William non si sono nemmeno parlati, come ha scritto il Telegraph: “[…] è abbastanza difficile passare del tempo con qualcuno che sai che sta per pubblicare un libro rivelatore su di te”, facendo riferimento al nuovo libro in uscita di Harry.

Meghan non era la benvenuta

Quando la notizia dell’arrivo di Harry e Meghan è diventata di dominio pubblico, e i due si trovavano al Frogmore Cottage, una telefonata del futuro Re Carlo avrebbe spiazzato il Principe. Scrive il Sun citando una fonte vicina a Buckingham Palace: “Carlo ha detto a Harry che non era giusto o appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così triste.

E ancora: “Gli è stato fatto notare che Kate non sarebbe andata e che la situazione prevedeva solo i familiari più stretti. Carlo ha detto molto, molto chiaramente, che Meghan non sarebbe stata la benvenuta”. Ad ogni modo non è chiaro se Meghan si ancora a Windsor, ma è davvero impossibile pensare ad una sua assenza al funerale della Regina Elisabetta II.