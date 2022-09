Cristina Buccino, la foto è severamente vietata ai cardiopatici | Nuda con un solo asciugamano a coprirla

E’ tra le regine indiscusse dei social. Ogni suo scatto fa impazzire tutti. Soprattutto in uno degli ultimi, appena coperta da un asciugamano.

Cristina Buccino nasce il 16 giugno 1985 a Castrovillari (Calabria) sotto il segno del Gemelli. Da giovane decide di trasferirsi a Roma per frequentare il liceo socio-psico pedagogico, ma spinta dal desiderio di aprire le porte nel mondo della moda, decide di iniziare la carriera da modella.

E’ una modella, showgirl e influencer. Dopo aver mosso i suoi primi passi nella moda, inizia a lavorare in tv con il gioco televisivo Tutto per Tutto. Il successo continua, arrivando al secondo posto nel programma televisivo “Veline”. La vera rampa di lancio sarà L’Eredità, dove si aggiudica il ruolo di professoressa sexy. Il 2015 è la volta dell’Isola dei Famosi, e la sua popolarità verrà qui consolidata.

Con oltre 2 milioni di follower su Instagram, l’ex professoressa dell’Eredità, allontana i progetti televisivi per concentrarsi sulla sua attività di modella e di influencer. Con il suo profilo conquista tutti: uomini e donne, ragazzi e ragazze, diventando un’icona sia di bellezza che di stile.

Il suo successo imprenditoriale

Cristina Buccino è anche un’apprezzata imprenditrice. Da vita ad un grande progetto nell’industria cosmetica: la MCD. Maria Teresa, Cristina e Donatella questo è il nome delle tre sorelle, amiche e colleghe. Una linea seguita da lei e dalle sue due sorelle e sponsorizzata nelle sue pagine social. Nasce con un’idea online ma finalmente riescono ad aprire degli store nelle più importanti città italiane: Napoli, Roma e Milano. Hanno così l’opportunità, i loro clienti, di testare con mano tutti i loro prodotti che vanno dagli scrub ai sieri, alle maschere monouso. Un grande impegno che riscuote un brande successo.

Cristina Buccino, gli scatti da urlo

Le foto del profilo Instagram di Cristina Buccino sono davvero spettacolari, grande sensualità e bellezza. La show girl, posta spesso e volentieri foto con abiti e costumi succinti che lasciano veramente poco all’immaginazione. Questa volta, però, ha esagerato. Coperta solo da un asciugamano si intravedono tutte le sue curve ed ovviamente è boom di like.

La foto bollente che ha postato su Instagram lascia tutti a bocca aperta. Il suo corpo rasenta la perfezione e le sue curve mediterranee mettono ko. D’altronde come non dargli torto? E’ veramente bellissima. La nostra Cristina non finisce mai di stupirci.