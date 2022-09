Ecco cosa disse il Principe William poco prima che Lady Diana perdesse la vita

Il rapporto tra Elisabetta II e Lady Diana ha sempre fatto discutere e a pochi giorni dalla scomparsa della sovrana emergono nuovi elementi

A pochi giorni dalla scomparsa di Elisabetta II il mondo fa i conti con la fine di un’era e di uno dei personaggi simbolo della storia del 900. Ancora una volta però la vita della defunta sovrana viene intrecciata inevitabilmente con quella di un’altra donna che è rimasta nel cuore di tutti: Lady Diana.

Nessuno ha mai saputo trovare risposta alla domanda più chiacchierata per la famiglia reale inglese: che rapporti intercorrevano tra la Regina e Diana? Qualcosa emerge dalla serie tv The Crown. Fatto sta che la Regina scelse Lady D come la donna che avrebbe potuto far mettere la testa a posto a suo figlio Carlo, data la sua nota fama da dongiovanni.

Lavinia Orefici nel libro Elisabetta II dalla a alla z ha infatti dichiarato: Era stata la Regina ad individuare proprio in quella giovane ragazza diciannovenne nel lontano 1981 la candidata perfetta per Carlo. Figlia dell’ottavo conte Spencer e di Frances Shand, Diana aveva studiato per diventare maestra d’asilo”.

I rapporti tra Lady Diana ed Elisabetta II

I rapporti tra Lady Diana e la defunta Elisabetta II non sono mai stati facili. La sovrana sperava che con quel matrimonio il figlio Carlo avrebbe messo la testa a posto, ma la speranza si infranse ben presto, quando Lady D iniziò a percepire l’ingombrante presenza di Camilla nel suo matrimonio. Dal canto suo la Regina non vedeva di buon occhio l’eccessiva notorietà e clamore mediatico suscitato da Lady D.

La principessa compì poi l’errore di gettare in pasto ai media gli scheletri nell’armadio della famiglia reale. Prima con celebre biografia scandalo scritta Andrew Morton, e poi con l’intervista al programma Panorama della BBC quella del celebre “un matrimonio un po’ troppo affollato”, colpo fatale all’immagine di Carlo. Nel suo libro la Orefici ha dichiarato: “La Regina ordinò il divorzio che arrivò l’anno successivo, e nonostante i 17 milioni di sterline di buona uscita, costò a Diana il rango di Altezza Reale. Si racconta che William per consolare la madre, le disse: ‘Appena sarò re, te lo restituirò’”.

Le parole della Regina dopo la morte di Lady Diana

Il mondo ricorda lo storico discorso del 5 settembre in cui la Regina commentò la tragica morte di Lady D, dichiarando: “Voglio rendere omaggio a Diana personalmente. Era un essere umano eccezionale e dotato. Nei momenti buoni e in quelli cattivi, non ha mai perso la capacità di sorridere e ridere, né di ispirare gli altri con il suo calore e la sua gentilezza”.

La Regina poi concluse: “L’ho ammirata e rispettata per la sua energia e il suo impegno verso gli altri e in particolare per la sua devozione verso i suoi due ragazzi. Questa settimana a Balmoral siamo rimasti uniti nel cercare di aiutare William e Harry a venire a patti con la devastante perdita che sia loro che il resto di noi ha subìto”.