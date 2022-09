Luigi Mastroianni, la notte di spavento per la sua compagna: Anna, in dolce attesa, ha avuto un malore

L’ex tronista Luigi Mastroianni ha annullato alcuni eventi per stare accanto alla sua compagna in dolce attesa, costretta da un malore a trascorrere la notte in ospedale

Ore difficili per l’ex tronista di Uomini e Donne Luigi Mastroianni, costretto ad annullare un evento per cause di forza maggiore. Sul suo profilo Instagram ha postato un messaggio destando la preoccupazione dei suoi fan.

La compagna Anna ha avuto un malore e i due sono dovuti correre all’ospedale. Anna è in dolce attesa e la preoccupazione dell’ex tronista è ancora maggiore data la necessità di tutelare la creatura che la compagna che porta in grembo. Ragion per cui Luigi non se l’è sentita di presenziare all’evento in discoteca.

Dopo l’allarmante segnalazione Luigi ha tranquillizzato il suo pubblico, spiegando su Instagram cosa è accaduto in quelle ore concitate. L’ex tronista ha raccontato di aver passato la notte all’ospedale nella speranza di avere notizie rincuoranti dai medici.

Brutto spavento per Luigi e la sua compagna: come sta lei ora

Luigi Mastroianni ha passato delle ore di paura a causa di un malore che ha colpito la sua compagna incinta. Costretto ad annullare un evento ha trascorso le notti in ospedale e oggi racconta ai suoi followers l’accaduto dichiarando: “Fino a ieri notte, alle due e un quarto, non sapevamo ancora nulla di cosa avesse Anna”.

I medici hanno riscontrato un problema nella gravidanza della fidanzata che dovrà trascorrere qualche giorno in ospedale sotto osservazione. Luigi ha spiegato così l’accaduto: “Ieri Anna ha avuto un malore, è stata male. Siamo corsi in ospedale. Dopo vari controlli e accertamenti è stato riscontrato un piccolo problemino. Però sia lei sia il bambino stanno bene”.

Torna il sereno per Luigi Mastroianni

Dopo il brutto spavento Luigi Mastroianni e la sua compagna possono ritornare alla normalità, o quasi. La donna resterà qualche giorno in ospedale sotto osservazione anche se ora il peggio è passato. Luigi invece già da stasera tornerà al suo lavoro.

In effetti sono stato in sala d’attesa tutta la notte senza fare nulla. Forse solo a stressare i medici”, ha raccontato. È stata la sua stessa compagna Anna a dirgli di farlo ora che la coppia ha saputo che non c’è nulla di preoccupante e di grave. Resta il grande spavento e la speranza che la gravidanza trascorra nel migliore dei modi.