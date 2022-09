Tornare in forma dopo le vacanze? Ecco i consigli per dimagrire velocemente

Tornare in forma dopo le vacanze è l’obiettivo di molte persone. Ecco i segreti per perdere i chili in eccesso in poco tempo.

Le vacanze estive sono un’occasione per rilassarsi dopo un anno intero dedicato al lavoro e allo studio. Del resto le ferie sono fatte proprio per allontanare la tensione accumulata.

L’estate porta con sé spensieratezza e leggerezza, e talvolta voglia di lasciarsi andare. Concedersi qualche sgarro a tavola può fare solo bene all’umore. Tuttavia il problema principale è quando si trasgredisce a lungo. Durante le vacanze, infatti, si tende a consumare cibi più grassi che potrebbeeo presto o tardi lasciare il segno sulla bilancia. Del resto che fai, vai in vacanza in Sicilia e non assaggi granite, cannoli o arancini?

La stagione estiva, però, sta per terminare. Le vacanze sono quasi per tutti solo un ricordo, ed è giunto il momento di pensare anche alla propria linea. Rimettersi in forma è uno dei propositi fondamentali dell’avvio della stagione autunnale. Gli stravizi delle scorse settimane, infatti, possono averci regalato qualche chilo in più. Per il proprio benessere fisico e psicologico è importante seguire una dieta equilibrata, in modo da liberarci delle tossine accumulate.

Dirlo è più semplice che farlo. Tuttavia è bene impegnarsi per cercare di rimettersi in forma. La determinazione in questi casi è di vitale importanza, ma anche qualche consiglio di un esperto potrebbe essere di grande aiuto.

Rimettersi in forma dopo l’estate: il movimento è un grande alleato

Tornare in forma dopo l’estate è possibile, basta volerlo. Dei semplici ma efficaci consigli ci saranno di grande aiuto in questa impresa.

A svelarceli sono gli esperti in scienze della nutrizione, professionisti del dimagrimento.

Dunque in primis per rimettersi in linea bisogna fare movimento. Lo sport, difatti, è un grande alleato nella pedita del peso. Anche se molte persone sono pigre, e preferirebbero andare al patibolo piuttosto che in palestra, è bene sforzarsi di fare anche solo una passeggiata al giorno.

I suggerimenti per perdere peso

Passiamo dunque al secondo step, da cui dipenderà gran parte del dimagrimento. Dunque, per tornare in forma è bene seguire queste regole.

Limitare l’uso di bevande alcoliche. L’alcool è il peggior nemico della nostra silhoutte. Difatti apporta un gran numero di calorie inutili. Inoltre ostacola il fegato nelle sue funzioni. Se proprio vi piace tanto, limitatevi ad bere alcolici solo una volta a settimana.

Bere molta acqua. Si può sembrare ripetitivi, ma idratarsi è fondamentale per mantenere il metabolismo in azione. La quantità di acqua consigliata dagli esperti oscilla fra i 1,5 ed i 2,5 litri.