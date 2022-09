Drusilla Gucci, le parole “senza speranza” sul fidanzato Francesco Chiofalo | “E’ grave…”

L’ex pupo Francesco Chiofalo preoccupa la fidanzata Drusilla Gucci. Il video pubblicato online è chiaro: “è grave” sentenzia la ragazza.

Il malore che ha paralizzato Francesco per quattro giorni

Durante quest’estate Francesco ha fatto preoccupare i fan per un improvviso malore. Durante una serata in Sicilia, improvvisamente Chiofalo ha avvertito un forte formicolio alla gamba e al braccio che, in poco tempo, lo ha immobilizzato.

Ovviamente sul posto sono accorsi i medici che lo hanno trasportato al più vicino ospedale di Catania dove era in vacanza. Dopo la prima notte, durante la quale hanno stabilizzato le condizioni dell’influencer, lo stesso Francesco ha chiesto il trasferimento a Roma dove si sarebbe sentito più tranquillo anche affiancato dall’amore dei suoi parenti e amici.

La paura è stata tanta, ma dopo qualche giorno di assenza, Francesco è tornato sui social per spiegare cosa gli era accaduto. Si sentiva in perfetta forma quando, all’improvviso, gli si sono paralizzati il braccio e la gamba destra. Ha pensato al peggio: al morbo di Parkinson o a qualche conseguenza postuma del tumore al cervello asportato qualche anno fa.

La paralisi lo ha costretto a letto per qualche giorno ed è stato per quello che si è temuto per il peggio. Passata la grande paura, Francesco si è sentito meglio e ha iniziato ad effettuare i controlli e le analisi per scongiurare conseguenze serie. Probabilmente non si tratta di qualcosa di grave, ma è sempre meglio approfondire.

Per i primi giorni Drusilla Gucci, la fidanzata del personal trainer e influencer, non ho potuto raggiungere il fidanzato e questo ha attirato l’attenzione del pubblico che pensava ad una separazione improvvisa. I due invece si sono riuniti dopo poco tempo e la ragazza ha finalmente potuto riabbracciare Chiofalo per assisterlo durante la sua convalescenza.

Le parole di Drusilla sono senza speranza

In questi giorni sembra tutto rientrato, ma sicuramente si attendono i risultati degli accertamenti svolti al momento dell’incidente. Francesco e Drusilla, quindi, stanno cercando di recuperare la normalità e i follower hanno potuto riiniziare ad apprezzare le loro divertenti scenette che quasi quotidianamente pubblicano sui social.

In queste ore è spuntato fuori un video su TikTok nel quale Drusilla è seriamente preoccupata per Francesco. L’influencer le chiede incuriosito perché tutta questa agitazione e lei risponde che una pagina trash ha pubblicato una storia di Francesco dove lui stesso avrebbe sbagliato un verbo italiano. “E’ grave!” sentenzia Drusilla, e come darle torto d’altronde.

Francesco, non è nuovo a questi tipi di errori, ma d’altronde lui non ha mai nascosto di non avere una spiccata cultura. Anche per questo, infatti, si è messo in gioco, con estrema ironia, nel programma La pupa e il secchione, calandosi perfettamente nel ruolo di Pupo, il ragazzo di bella presenza che zoppica un po’ in cultura generale.