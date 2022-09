Vanessa Incontrada, si riaccende la polemica sul web | Questa volta la showgirl si fa sentire

Nuova pioggia di critiche per Vanessa Incontrada. Il suo aspetto fisico è di nuovo nel mirino del web, questa volta però la conduttrice non le ha mandate a dire.

Vanessa Incontrada è una delle figure del mondo dello spettacolo più amate dal pubblico. Simpatica, spiritosa e sempre con il sorriso, Vanessa sa farsi amare dai telespettatori.

Tuttavia la perfezione non è di questo mondo, ed anche Incontrada sembrerebbe avere qualche difetto. Vanessa, difatti, pur essendo una bellissima donna, negli ultimi anni ha messo su qualche chilo. Può capire a tutti di ingrassare, anche ai vip, anzi è normalissimo.

Purtroppo per lei, le critiche da parte degli haters non sono mancate. C’è chi, infatti, non si esime dal fare commenti negativi e talvolta pungenti riguardo il suo aspetto fisico. Ogni volta, difatti, che Vanessa Incontrada presenta un qualche evento in TV arrivano una pioggia di critiche per come era vestita, evidenziando che quel look non fosse adatto alla sua fisicità.

Questo è successo anche lo scorso sabato sera, in occasione dei Tim Music Awards, evento trasmesso su Rai Uno, e condotto proprio da Vanessa Incontrada. Per l’occasione, la conduttrice ha scelto un abito aderante che metteva in risalto le sue curve morbide. Il vestito poteva non piacere e questo sarebbe normale, ma non è giusto che alcuni utenti emettano giudizi velenosi sull’aspetto fisico di una persona che è prima di tutto una brava professionista.

Vanessa Incontrada: biografia

Vanessa Incontrada nasce a Barcellona, da padre italiano e madre spagnola, il 24 novembre 1978. Cresce fra Barcellona e Follonica, muovendo i primi passi nel mondo della moda. Esordisce come indossatrice a 17 anni, motivo per il quale approderà ben presto a Milano.

Nel 2001 conduce, insieme a Pippo Baudo, Sanremo Giovani, dando il via alla sua lunga carriera da conduttrice tv. Il vero successo, però, arriverà con Zelig, condotto dal 2004 al 2010 e poi nuovamente dal 2021.

Alla brillante carriera da presentatrice, Vanessa ha trionfato anche con grandi successi come attrice di fiction tv e di cinema.

Anche la vita privata sembra andare a gonfie vele. La conduttrice, difatti, è legata da anni a Rossano Laurini, con il quale ha avuto un figlio.

Vanessa Incontrada, piombano le critiche ma lei non ci sta

Nonostante si parli tanto di body positive Vanessa Incontrada viene presa di mira ancora una volta per la sua figura non proprio slim. Sabato scorso, in occasione dei Tim Music Awords, la donna ha scelto di sfoggiare un abito nero emolto aderante. Senza dubbio questa mise le metteva in evidenza le forme, e questo non è piaciuto a qualcuno.

Tuttavia Vanessa sembra ignorare le critiche, anzi, da persona spiritosa quale è, ironizza sui suoi difetti.

La showgirl, difatti, ha scherzato con il cantante Max Pezzali. Quest’ultimo, dopo aver ricevuto un premio di colore nero, ha ironizzato: “Bello, dal tronde il nero sfina e noi ne abbiamo bisogno!” Vanessa non ha perso occasione per fare autoironia, indicando se stessa ed esclamando: “Guarda un po’. “