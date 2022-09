Ilary Blasi all’evento con Noemi | Tutti gli occhi erano puntati su di loro

Come sta reagendo Ilary Blasi alle parole tutt’altro che lusinghiere che Francesco Totti ha avuto per lei. Almeno per ora lei sembra interessata a mostrarsi superiore, ma non è escluso possa esserci ancora qualche difficoltà per trovare un accordo per la separazione.

Francesco Totti ha ormai ufficializzato la sua storia d’amore con Noemi Bocchi, che avrebbe il merito di averlo aiutato a uscire dalla depressione, iniziata nel momento in cui ha scoperto di essere stato tradito più volte dalla moglie Ilary Blasi. Uno scenario che, a suo dire, sembrava essere quasi impossibile e che non si sarebbe aspettato da quella che considerava la donna della sua vita. Ed è proprio per difendere la sua reputazione che ha voluto uscire allo scoperto rivelando di non essere stato il primo ad avere una relazione extraconiugale. Parole certamente di fuoco, ma come ha reagito la conduttrice?

Ilary Blasi e Francesco Totty: il sereno non c’è più

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti era in crisi da tempo, almeno secondo i racconti di entrambi, nonostante abbiano provato a inizio anno a smentire le indiscrezioni. Il tentativo sembrava avere calmato le voci su di loro, nonostante evidentemente a casa la realtà fosse ben diversa.

E così solo qualche settimana fa è arrivato l’annuncio ufficiale della separazione, che ha spento le speranze di chi credeva che una coppia come la loro fosse più forte di tutto. Chi pensava che i due avessero deciso di separare le loro strade ma fossero riusciti a mantenere buoni rapporti deve però ricredersi. A confermare il reale scenario sono state proprio le parole dell’ex calciatore.

Secondo il Pupone, infatti, gli avrebbe nascosto la sua collezione di orologi per ripicca, a quel punto lui avrebbe fatto lo stesso con le sue borse. Non solo, la sua idea sarebbe stata quella di lasciare la casa ai figli, in modo tale da evitare traumi eccessivi e alternare la loro presenza, ma questa proposta sarebbe stata rigettata dalla conduttrice.

Almeno per ora, però, Ilary vorrebbe evitare di alimentare ulteriormente le voci e preferisce dedicarsi ai figli e agli altri affetti a cui tiene.

Ilary più forte delle voci

“La mia priorità è tutelare i miei figli“, queste erano le poche parole che Ilary Blasi aveva fatto pervenire tramite il suo avvocato dopo l’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ da quello che è ormai il suo ex marito.

Proprio per questo lei non sembra essere intenzionata a dire altro, in attesa di ritrovarsi davanti a Francesco con i rispettivi avvocati in cerca di un possibile accordo. Non può che suscitare clamore però quanto fatto da lei recentemente: la showgirl ne ha infatti approfittato per trascorrere una serata a teatro.

La sua scelta è ricaduta sull’Opera di Roma, dove va in scena “Serata Preljocaj. Al suo fianco c’erano la sua amica Noemi ed Eleonora Abbagnato.

La 41enne non ha esitato a condividere questo momento con uno scatto in compagnia delle due amiche, in cui appare sorridente, come se niente fosse successo. Come capita spesso sui social, non ha mancato di taggare chi era con lei. La Abbagnato è stata evidentemente riconosciuta da tutti, mentre sull’altra c’è chi è rimasto sorpreso: anche nelle Instagram Stories, infatti, lei l’ha inserita come ‘Noemi B.”, stesse iniziali della nuova compagna del Pupone.

Non si tratta però di una vera omonimia. Questa Noemi di cognome si chiama ‘Bonomo’ e ha tutt’altri rapporti con la padrona di casa de ‘L’Isola dei Famosi’.