Molte coppie si affidano ai wedding planner per pianificare al meglio il giorno del loro si. Ma quanto costa farsi organizzare il matrimonio dal re del wedding? Le cifre sono pazzesche.

Il matrimonio è una delle tappe fondamentali della vita perchè sugella il sogno d’amore di due persone che si sono scelte per sempre. L’organizzazione dell’evento, però, può richiedere molto impegno ed energie, mettendo a dura prova i nervi dei promessi sposi.

Per questo motivo diverse coppie scelgono di affidarsi ad un professionista del settore wedding, in modo da essere sicuri di programmare la cerimonia nel migliore dei modi. Negli ultimi anni, difatti, la figura del wedding planner si è diffusa sempre di più, diventando una delle professioni di punta.

Fra gli organizzatori di eventi spicca il nome di Enzo Miccio, conosciuto soprattutto per diverse partecipazioni televisive. Ma quanto costa farsi organizzare un matrimonio da Miccio? Di certo non poco, le tariffe sono davvero molto alte e non per tutti.

Enzo Miccio: chi è il re dei wedding planner

Napoletano di nascita, Miccio è salito alla ribalta grazie ai programmi condotti su Real Time. Nel 2005 è al timone di Wedding Planners, programma dedicato interamente alla pianificazione del grande giorno. Nel 2009 conduce insieme a Carla Gozzi Come ti vesti?, programma di moda e bon ton. I due, difatti, si occupavano di dispensare consigli alle persone per migliorare la propria immagine, divenendo delle vere e proprie icone di stile.

Oltre alla conduzioni televisive, Enzo Miccio si è dedicato alla professione del wedding planner, organizzando il matrimonio di diverse personalità del mondo dello spettacolo tra cui Imma Battaglia ed Eva Grimaldi, Afrojack ed Elettra Lamborghini, Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Quanto dovrete spendere per ingaggiare Enzo Miccio

Insomma Enzo Miccio è il top dell’organizzazione dei matrimoni. Il suo buon gusto e la sua creatività sono unici, e grazie alla sua collaborazione potrete avere un wedding day degno dei reali d’Inghilterra.

Tuttavia un professionista tanto geniale non ha certo un tariffario basso. Se volete che sia lui a curare tutti i dettagli per il vostro si, dovrete spendere una cifra non proprio bassa.

Dunque a quanto pare il cachet di Miccio oscillerebbe dai 10mila ai 15mila euro. A tale somma andranno necessariamente aggiunte le spese della vera e propria cerimonia: dai fiori al vestito, dal rinfresco alle bomboniere.