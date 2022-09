Un Posto al Sole, Patrizio Rispo dice addio? L’attore rompe il silenzio: “Qualcuno vuole…”

Qual è la verità sulle voci di un possibile addio dell’attore Patrizio Rispo – ovvero Raffaelle Giordano della soap – da Un Posto al Sole? L’attore ha rotto il silenzio sulla questione.

Alcune settimane fa è iniziata la nuova stagione dell’amatissima serie cult di Rai Tre, Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dalle 20.40 circa. Una nuova stagione partita subito con un clamoroso colpo di scena.

Ci riferiamo chiaramente alla morte di Susanna. La giovane, che si trovava insieme a Viola, ha subito un agguato dal boss Valsano. L’uomo ha sparato diversi colpi di pistola contro le giovani che sono finite successivamente in coma.

Susanna si era svegliata ma, proprio dopo aver accettato la proposta di nozze da parte di Niko, si è spenta nel letto d’ospedale. Un episodio che ha cambiato non solo questa stagione, ma tutta la storia della soap.

Raffaele Giordano dice addio alla soap?

Come se non bastasse, oltre all’addio di Susanna, nelle ultime settimane si è parlato con insistenza anche di un altro clamoroso saluto, quello di Patrizio Rispo. L’attore partenopeo è presente, nel ruolo del portiere Raffaele Giordano, sin dalla prima puntata della soap, oltre 25 anni fa. Addirittura, sono spuntati fuori anche i nomi dei possibili sostituti, ovvero quello dell’ex gieffino e attore – ex Centovetrine – Alex Belli, e quello dell’attore Nicolas Vaporidis, fresco vincitore de L’Isola dei Famosi. Stando a queste indiscrezioni, il personaggio di Raffaele Giordano andrebbe in pensione, allontanandosi da Napoli. Dunque, a Palazzo Palladini, giungerebbe un suo sostituto.

Le parole di Patrizio Rispo

I rumors hanno creato un certo scompiglio tra i telespettatori di Un Posto al Sole – non certo desiderosi di dire addio a Raffaele Giordano – tanto che, nel corso di un’intervista rilasciata a Nuovo, Patrizio Rispo ha rotto il silenzio sulla vicenda. Ha spiegato l’attore: “Qualcuno vuole farmi fuori da Un posto al sole, ma io non me ne andrò mai”.

Patrizio Rispo ha poi continuato: “Al di là del prodotto televisivo, Upas regala uno spaccato di vita che la gente osserva: le storie che raccontiamo mandano messaggi sociali che influenzano positivamente anche me”.