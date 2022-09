Marco Liorni, il racconto del terribile lutto: “Così ho affrontato la morte di mio padre”

Marco Liorni in una recente intervista confessa alcuni retroscena dolorosi del suo passato, e su Sanremo ha le idee ben chiare

Marco Liorni si racconta. Il conduttore di Reazione a Catena e Italia si è uno dei volti più amati di Rai Uno e in una lunga intervista condivide alcuni dei momenti più importanti della sua vita, tra cui non manca di menzionare una parentesi molto drammatica.

Il conduttore ha dichiarato: “Nel 2014, dopo la morte di mio padre, una bravissima psicologa che purtroppo non c’è più mi ha aiutato con il metodo Emdr a superare i traumi del mio passato”.

Un momento di grande dramma che ha segnato la sua vita, ma che al contempo gli ha insegnato una preziosa lezione. Liorni ha poi raccontato: “E’ stato così che ho imparato a convivere con il lutto e a superarlo”. Il rapporto con suo padre era scandito da questioni risolte, le quali potrebbero essere state la causa dei suoi problemi.

Marco Liorni sul Festival di Sanremo: “Non è nella mia traiettoria”

Marco Liorni è uno dei volti più amati Di Rai Uno. Il conduttore in una recente intervista racconta particolari inediti della sua vita privata, del suo tormentato rapporto con il padre ma soprattutto della sua carriera. Nel corso dell’intervista gli viene posta una domanda sul Festival di Sanremo.

Il giornalista, infatti, gli chiede se in futuro sarà possibile vederlo sul palco dell’Ariston, ma Liorni sul tema dimostra di avere le idee ben chiare. Ha infatti dichiarato: “Sanremo non è assolutamente nella mia traiettoria, non fa per me, ci vogliono competenze per scegliere le canzoni”. Il conduttore ha poi espresso parole di stima verso Amadeus sottolineando: “Amadeus ha fatto la differenza”.

Cosa fa il conduttore nel nel suo tempo libero?

Non solo lavoro per Marco Liorni che nel suo tempo libero ama dedicarsi alle sue passioni. Il conduttore ha ammesso che ama camminare tantissimo: “Mi fa bene alla pancia e alla testa”. Nel corso dell’intervista dimostra di avere anche grande autoironia.

Ha così rivelato di avere un ciuffo di capelli bianchi sulla fronte che è costretto a tingere di castano altrimenti “Sembrerei Cristiano Malgioglio!”. Per tenersi informa segue anche un’alimentazione sana e bilanciata: “Evito i picchi glicemici, si a un dolce a fine pasto ma non dopo.”