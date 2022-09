Uomini e Donne, Gemma Galgani stroncata dal conduttore Mediaset: “Ecco perché Maria se la tiene”

Gemma Galgani sarà ancora una volta la superstar del trono over ma sulla sua presenza nel programma Cecchi Paone ha le idee chiare

Anche per questa edizione del trono over di Uomini e Donne Gemma Galgani sarà tra le dame nel parterre femminile. Gemma è uno dei volti storici del dating show alla continua ricerca dell’anima gemella, nonostante le numerose relazioni naufragate dolorosamente.

Una grande fetta del pubblico si chiede cosa c’è dietro l’ostinazione di Gemma a rimanere nel programma. A dire la sua è stato anche Alessandro Cecchi Paone che, nella sua consueta rubrica su NuovoTv, risponde alla domanda fattagli da una lettrice sul perché Maria De Filippi continui a tenerla nel programma.

La risposta di Cecchi Paone è intrisa di realismo e va sicuramente a infrangere le speranze dei romantici, che vedono nell’ostinazione di Gemma un invito a lottare per la ricerca dell’amore eterno.

Su Gemma Galgani dice la sua Cecchi Paone

Gemma Galgani siederà nuovamente tra le Dame del trono Over di Uomini e Donne. Parte del pubblico non apprezza la sua presenza in studio tacciando Gemma di essere interessata solo alla popolarità. A dire la sua è stato anche Alessandro Cecchi Paone nella sua rubrica su Nuovotv.

Il conduttore ha dichiarato “Secondo me Maria la tiene e la terrà nel ruolo di dama per far contente tutte quelle donne che dicono di aspettare l’amore eterno, che poi, però, non arriva mai. Motivo? Semplice: non esiste. Mi dispiace se così spezzo qualche sogno romantico, ma è questa la verità”.

Il pubblico è diviso: la presenza di Gemma infastidisce

Nella scorsa edizione di Uomini e Donne Gemma Galgani aveva avuto un ruolo marginale e molti credevano che fosse una scelta del programma di puntare l’attenzione su nuovi personaggi. Nelle prossime puntate Gemma continuerà ad essere una delle protagoniste, poiché come ha dichiarato più volte vorrebbe coronare il sogno di sposarsi.

Gemma ha più volte dichiarato di seguire il cuore piuttosto che il cervello e il suo bisogno d’amore l’ha spinta a rimanere nel programma nonostante le delusioni, umiliazioni e la pioggia di critiche ricevute. Il suo personaggio divide il pubblico tracchi la ritiene un’eterna romantica e che è un personaggio troppo ingombrante.