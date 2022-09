Autostrade, da oggi si ha diritto al rimborso | E’ semplicissimo e non serve avere il telepass

In arrivo un nuovo bonus per coloro che viaggiano in autostrada. Di seguito tutte le informazioni per richiederlo.

In estate, si sa, si esce con maggiore frequenza, e difatti per strada sembra esserci sempre più traffico. Tuttavia anche se l’estate è quasi finita, molte persone continuano a spostarsi anche per motivi di lavoro e non solo per viaggi. Del resto sono in tantissimi a dover recarsi sul luogo di lavoro in un luogo non proprio vicino alla propria abitazione.

Pertanto si tende a prendere l’autostrada con molta facilità, anche perchè in molti casi può abbreviare il tragitto. Tuttavia anche in questo caso non è detto che si arrivi a destinazione in poco tempo, anzi. Difatti non mancano gli incidenti stradali che purtroppo rallentano l’andamento del traffico, creando talvolta code chilometriche.

A causa dell’imbottigliamento nel traffico si tende spesso a fare tardi a lavoro o comunque al luogo di destinazione. Tutto questo crea notevole stress e nervosismo che non fa di certo bene alla salute.

Proprio per questo molte persone tendono a partire in largo anticipo, in modo da avere del tempo di vantaggio in caso di rallentamenti. Anche in questo caso, però, a risentirne è sempre la nostra salute. Per partire in anticipo, signifa che dobbiamo svegliarci prima e dunque dormire meno tempo, o comunque sottrarre del tempo ad altre faccende o interessi.

Dunque come risarcimento di tutto questo stress causato dal traffico in autostrada, sembra essere in arrivo un bonus.

In arrivo il bonus autostrade

Dunque c’è una grande novità: un bonus che rimborsa il tempo perso nel traffico autostradale.

La Società Autostrade, difatti, ha deciso di integrare una sorta di risarcimento per tutti coloro che viaggiano in autostrada, grazie al servizio Free to X.

Come richiedere il bonus autostrade

Andiamo dunque a vedere come fare per richiedere il bonus autostrade. In primis per aver diritto al rimborso non è necessario essere in possesso del telepass. Difatti basta scaricare l’app gratuita Free to X. Dopo aver scaricato l’applicazione, sarà necessario completare la registrazione, inserendo sia i dati personali che i dati del veicolo che vengono immediatamente verificati attraverso la motorizzazione.

Una volta completati questi processi, l’applicazione noterà il tempo di permanenza nel traffico ed i chilometri effettivi effettuati, calcolando la cifra a cui si ha diritto. Da sottolineare che si può richiedere il rimborso dopo dieci minuti di ritardo.