GF Vip, l’attacco di Signorini: “Non l’ha presa benissimo, le ho proposto…”

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, ha rivelato la proposta fatta alla star dello scorso anno del reality. Ecco cosa ha detto.

Nella serata di domani, inizierà la settima edizione del Grande Fratello Vip, condotto – con doppio appuntamento il lunedì e il giovedì – da Alfonso Signorini su Canale 5. I nomi che sono trapelati nei giorni scorsi, ma che ricordiamo non sono ufficiali, non hanno affatto scaldato il cuore del grande pubblico.

Anzi, sono montate proteste da più parti per il cast. Al momento, gli unici nomi ufficializzati sono quelli di Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Wilma Goich. Per saper tutti i nomi del cast dovremo attendere le prime due puntate di questa edizione.

Le parole di su Orietta Berti

In questa edizione, debutterà nel ruolo inedito di opinionista, la cantante Orietta Berti, che andrà dunque a sostituire Adriana Volpe. Al suo fianco, confermata, Sonia Bruganelli. Proprio sull’Usignolo di Cavriago, Alfonso Signorini – nel corso di un’intervista – ha spiegato: “Non sarà per niente buona, nasconde una sottile vena di perfidia. Lei stessa mi ha detto: ‘Non avrei resistito tutti questi anni nel mondo dello spettacolo se non avessi gli attributi’. Non bisogna lasciarsi influenzare dal look colorato, dall’aria paciosa”.

L’attacco a Adriana Volpe

Nei giorni scorsi, Adriana Volpe, ha usato parole al vetriolo per Sonia Bruganelli. Le due opinioniste tv si era scontrate diverse volte negli studi del Grande Fratello Vip e, Volpe, per giustificare la conferma della moglie di Bonolis, aveva parlato di “santi in Paradiso”. Alfonso Signorini ha rivelato un retroscena sulla conferma della Bruganelli e su Adriana Volpe. Ha spiegato: “Era già convinta di suo, non ho dovuto forzare la mano. Quando le ho fatto la telefonata per dirle: ‘Ti voglio al fianco di Orietta Berti’ mi ha detto che la mia chiamata era arrivata al momento giusto della sua vita. Non posso dire di aver avuto lo stesso istinto con Adriana Volpe. L’ho chiamata subito dopo per chiederle se le sarebbe piaciuto tornare nella Casa come concorrente, con la Bruganelli opinionista. Non l’ha presa benissimo”.