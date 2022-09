Kate Middleton nel segno di Lady D: la Principessa del Galles icona di stile

La Principessa del Galles durante il primo impegno ufficiale da principessa mostra il suo impeccabile stile arricchito da un oggetto ereditato dalla Regina Elisabetta

Kate Middleton è diventata Principessa di Galles. Dopo la morte della regina Elisabetta Kate ha acquisito il titolo che fu di anni fa di Lady Diana, oltre ad aver ereditato il Ducato di Cornovaglia insieme a suo marito William.

La nuova principessa del Galles si è sempre contraddistinta per la sua grazia e il suo stile che l’ha resa sin da subito una trendsetter, impeccabile in ogni occasione ufficiale. proprio in questi giorni i principi William e Kate Middleton hanno visitato le truppe del Commonwealth arrivate per i funerali della regina Elisabetta, dimostrando un impeccabile senso dello stile.

Il nuovo ruolo rivestito da Kate comporta nuovi impegni e nuove responsabilità e lei non ha perso tempo nel mettersi all’opera. Nel corso della visita all’Army Training Centre Pirbright, organizzata per incontrare e ringraziare tutti i militari arrivati dal Canada, dall’Australia e dalla Nuova Zelanda per il funerale di stato della regina Elisabetta, la principessa del Galles ha mostrato uno stile impeccabile.

Kate Middleton: una principessa ecosostenibile

Kate Middleton è la nuova principessa del Galles, e sin da subito ha mostrato di saper ricoprire questo ruolo che le si addice perfettamente. La prima occasione ufficiale a cui ha presenziato dopo aver ereditato il titolo rappresenta un gesto simbolico volto a rafforzare l’alleanza del Commonwealth.

Per questo primo impegno ufficiale ha scelto un coat-dress e cappellino. Il cappotto in stile militare con fila di bottoni centrali è firmato Catherine Walker ed era già stato indossato al Remembrance Day del 2020, una delle pochissime occasioni in cui i royal vestono di nero.

Kate sceglie un accessorio speciale

Ancora una volta Kate Middleton fa una scelta di stile ispirata alla sostenibilità. Il completo scelto per presenziare al primo impegno ufficiale era già stato indossato in passato. Per questa occasione il look è arricchito da un oggetto che non e passato inosservato.

Che Kate Middleton ha infatti scelto di completare il suo look con un paio di piccoli orecchini in perle e diamanti appartenuti alla defunta sovrana. Un segno di continuità tra il passato e il futuro della monarchia.