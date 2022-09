Amadeus, il divorzio è arrivato come un fulmine al cielo sereno | Tutta la verità sulla fine del matrimonio

Il matrimonio di Amadeus inaspettatamente è giunto al capolinea. Ecco tutto ciò che è successo fra i due.

In Italia ci sono tanti conduttori tv molto amati dal pubblico a casa per la loro simpatia e la loro capacità di coinvolgere. Fra questi c’è senza dubbio anche Amadeus, il quale sta riscuotendo immenso successo soprattutto negli ultimi anni.

Amedeo Sebastiani, difatti, ha condotto il Festival di Sanremo per ben tre edizioni di seguito, ed a quanto pare è stato confermato per altri due anni. In questo modo Amadues arriverà a quota cinque consecutivi, raggiungendo i primati di Pippo Baudo e Mike Bongiorno. Un traguardo non certo da poco, che riempie di orgoglio Sebastiani ed i suoi familiari.

Non sono mancati, tuttavia, nella sua carriera i momenti di difficoltà, ma Amedeo è riuscito ad affrontarli e superarli con forza e determinazione. Del resto se avesse mollato, oggi non sarebbe uno dei conduttori più quotati in casa Rai.

Amadeus: biografia

Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, nasce a Ravenna, il 4 settembre 1962, da genitori di origine siciliana. Tuttavia ad appena sette anni si trasferisce a Verona per via del lavoro del padre. Sarà proprio nella città di Giulietta e Romeo che inizierà a muovere i primi passi della sua carriera. Dopo la scuola dell’obbligo, infatti, il giovane Amedeo inizia a frequentare Radio Verona ed in seguito Radio Blu.

Viene scoperto dal produttore discografico Claudio Cecchetto, il quale deciderà di dargli una chance, indirizzandolo nel 1986 a Radio Deejay. In quest’emittente ci rimarrà sino al 1994, facendola crescere in collaborazione con i suoi amici Jovanotti, Marco Baldini e Fiorello.

Nel 1993 conduce il Festivalbar insieme a Claudio Cecchetto e Fiorello. La svolta decisiva ci sarà ad inizio degli anni 2000, quando diverrà il signore del preserale grazie alla conduzione dei quiz. Sarà proprio lui ad ideare L’eredità, programma dal successo strabiliante che è arrivato spesso a toccare punte di 8 milioni di telespettatori.

Non sono mancate le divergenze con la Rai, tanto da portarlo nel 2006 a “trasferirsi” a Mediaset. Negli anni successivi, però, è tornato da mamma Rai, sancendo la sua rinascita. La sua carriera ha subito una notevole accellerata, accumulando successi straordinari che gli hanno consentito di giungere sino alla conduzione dell’evento canoro più famoso dell’anno.

Amadeus: tutta la verità sul divorzio

Oggi Amadeus è felicemente sposato con Giovanna Civitillo, ex ballerina e showgirl. La coppia è unita da un grande amore e da un rapporto di stima reciproca. I due hanno un figlio adolescente di nome Josè.

Amadeus ha anche una figlia femmina di nome Alice. Quest’ultima, essendo la sua primogenita, è nata dal suo primo matrimonio. Difatti non tutti lo sanno, ma il famoso conduttore è stato già sposato in precedenza, prima di conoscere l’attuale moglie.

La prima moglie si chiama Marisa di Martino e di lei si sa ben poco, a parte che sia la madre di Alice Sebastiani. La coppia si conobbe a metà degli anni 90 per poi convolare a nozze nel 1997.

I due, tuttavia, hanno deciso di porre fine al loro matrimonio forse perché l’amore era finito. Il divorzio è arrivato nel 2007, ma i due sono rimasti in buoni rapporti anche per il bene della figlia.