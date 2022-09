Raoul Bova, vi ricordate l’ex fidanzata? E’ famosissima come lui e oggi…

Raoul Bova lo conosciamo tutti molto bene, e forse pura una sua ex fiamma molto famosa e apprezzata nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Ecco cosa fa oggi, dopo tanto tempo.

Raoul Bova, nato a Roma il 14 agosto 1971, lo conosciamo molto bene: attore, regista, nuotatore. Ma per capire meglio la portata del professionista di cui stiamo parlando, forse, è meglio rivisitare la sua storia che è tutto tranne che banale.

Raoul Bova, storia da numero 10: carriera e vita privata

Dopo un bel po’ di gavetta, Raoul all’inizio degli anni ’90 può vantare quasi subito una carriera di altissimo livello. nel 1993 è protagonista del film Piccolo grande amore. Nel 1996, è protagonista del cult poliziesco Palermo Milano sola andata.

Pellicola, questa, che gli dona popolarità e successo a livello nazionale ed internazionale. E’ poi nel film La lupa e recita anche nella fiction La piovra 7 – Indagine sulla morte del commissario Cattani.

Nel 1999 recita insieme a Madonna in uno spot pubblicitario della Max Factor, nel 2001 è protagonista de Il testimone e partecipa al film I cavalieri che fecero l’impresa. Una carriera che lo vede presto protagonista pure negli Stati Uniti d’America.

Nel 2002 in Avenging Angelo con Sylvester Stallone, nel 2003 in Sotto il sole della Toscana e nel 2004 in Alien Vs Predator. nel 2006 fa il suo esordio pure in una serie televisiva degli Stati Uniti: A proposito di Brian.

In seguito, recita con Michael Keaton nel telefilm The Company. Nel 2008 è protagonista del film campione d’incassi Scusa ma ti chiamo amore. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato sposato con Chiara Giordano, con cui ha avuto due figli: Alessandro leon e Francesco.

Nel 2013 si sono separati e l’uomo poco dopo si è legato a Rocio Munoz Morales. Nel 2015, i due hanno avuto la loro prima figlia Luna, e nel 2018 è nata Alma.

Raoul Bova, c’era una volta Romina Mondello: chi è e cosa fa oggi

Raoul Bova ha avuto un’altra relazione nel corso della sua vita molto importante, quella con Romina Mondello. Nata a Roma l’1 marzo 1974, è famosa per essere un’attrice italiana. la sua carriera prende il volo a partire dagli anni novanta, quando partecipa a Miss Italia.

Debutta poi in televisione in Bulli e pupe. Nel 1999 affianca Amadeus in Domenica in, ancora prima partecipa a Non è la Rai. Fa il suo esordio come attrice, nel 1993, in Estasi. Ha recitato in numerose serie televisive, tra le quali spicca R.I.S. – Delitti imperfetti, in cui ha ricoperto un ruolo importante dal 2005 al 2009.

E la sua vita privata? E’ stata legata a Raoul Bova, lo abbiamo detto, e poi nel 2003 si è sposata con Nicola Veccia Scavalli. Da quest’ultimo, ha avuto un figlio. Ma cosa fa oggi la bella e bravissima Romina? Non ha mai smesso di recitare, e infatti pure negli ultimi anni ha partecipato a diverse pellicole come il film Even.