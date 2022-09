Giulio Raselli fa preoccupare i suoi followers: i problemi di salute lo perseguitano

Attesa e ansia per Giulio Raselli: l’ex tronista è preoccupato per alcuni problemi di salute, ma i risultati degli esami sono sorprendenti.

Giulio Raselli ha temuto per la sua salute. L’ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne di Maria De Filippi ha trascorso delle ore di preoccupazione a causa degli esami a cui si è dovuto sottoporre. Tali analisi si sono rese necessarie per cercare di capire quale fosse la causa dietro ai suoi recenti problemi di salute.

L’imprenditore ed influencer ha condiviso con il suo pubblico social la preoccupazione vissuta. Tramite le sue Instagram stories aveva raccontato di vivere con particolare ansia il secondo esame al pube a cui si sarebbe dovuto sottoporre.

Raselli si è così recato in una clinica specializzata per effettuare l’esame in mattinata dopo aver passato, come racconta la notte insonne, in attesa di scoprire l’esito dell’esame. Con una Stories, Raselli dichiara di aver poi tirato un sospiro di sollievo poiché ciò che è emerso dagli esami l’ha stupito.

Giulio Raselli consiglia i suoi follower: “Siate prudenti”

Al suo pubblico Instagram Raselli racconta di aver temuto di avere qualcosa di peggiore. Ha così commentato il risultato dell’esame: “Esame fatto. Ho una piccola ernia con linfonodi, zona inguinale, leggermente ingrossati. Da tenere sotto controllo ogni sei mesi. Siate prudenti e appena avete qualche dubbio fatevi degli esami, spesso ci salvano la vita. Avete mai avuto linfonodi ingrossati? Vi sono peggiorati nel tempo?”.

Problemi di cuore per Giulio Raselli

Non è la prima volta che Giulio Raselli fa i conti con i problemi di salute. Tempo fa aveva infatti raccontato di aver sofferto in passato di problemi di cuore. Come adesso nulla di grave, ma sicuramente l’influencer ha imparato la necessità di doversi sottoporre a periodici controlli di routine.

E a proposito di cuore, recentemente si è tornati a parlare di Giulio Raselli e di un suo avvicinamento con Carlotta Adacher. Dopo la rottura della coppia è apparso chiaramente che i due abbiano provato a rifrequentarsi solo per ritornare sulla cresta dell’onda. Strategia fallita dato che la loro storia è finita nel dimenticatoio.