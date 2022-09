Jimmi Ghione: la sfida si fa interessante | Neanche lui si aspettava un compagno di questo calibro

Le parole di Gimmi Ghione inerenti a un compagno di squadra durante una partita di tennis sono diventate virali.

Quando ci si trova a fare dello sport, si vuole essere in buona compagnia, per condividere ogni minima attività. Emozioni, sorrisi, sudore e probabile sconforto per una sconfitta, se vengono affrontate in due sono più belle da affrontare. In più, se parliamo del tennis e di un campo condiviso con un compagno per una gara, si vuole avere, sempre, il più forte.

In questo modo la pensa anche Gimmy Ghione, solito a fare tale tipo di attività fisica. Lui si pensava che al suo fianco avrebbe acuto uno dei migliori del comparto a livello mondiale, invece si è ritrovato a giocare con un amico del tutto ‘speciale’ e molto amato nel nostro paese. Si tratta di un cantante di fama internazionale, che chissà come si è comportato in campo.

Le parole di Gimmi Ghione dopo una partita di tennis

L’inviato di Striscia la notizia è sempre ironico, anche nella vita di tutti i giorni. Lo dimostra con la miriade di sketch simpatici che condivide sul suo profilo di Instagram. L’uomo ha un grande seguito e possiede una miriade di follower, ben 86,9K. Ogni giorno allieta il suo pubblico con delle immagini relative alle attività che svolge.

Questa volta ha voluto mostrare ai suoi fan un’istantanea riguardante una partita di tennis. “Mi aspettavo Roger Federer, ma è venuto lui”, ha scritto nella didascalia. La foto lo mostra in campo a giocare insieme a un compagno, che di certo riesce ad ammaliare il pubblico sui palcoscenici in cui canta, ma non sembra del tutto atletico e idoneo a stare con la racchetta in mano.

Il compagno di squadre di Gimmi Ghione

A dare risalto alle parole emesse dall’inviato, sono stati i tantissimi commenti ricevuti sotto al post. Ad ora sono 580 i like ricevuti, tra cui anche quello dell’attore comico Paolo Conticini. L’esilarante immagine sta facendo il giro del web, data l’insolita occasione immortalata dalla fotocamera.

In effetti, al suo fianco durante una partita vi era nient’altro che Albano Carrisi. I due sembrano concentrati, ma sorridenti, specie il cantante. Quest’ultimo si è messo a giocare con i jeans e la giacca, non un outfit idoneo all’occasione. Gimmi Ghione, invece, era vestito con calzoncini, maglietta e scarpe adeguate all’attività che svolgeva.