Messi, la rivelazione che spiazza tutti | Svela chi è il suo atleta preferito ma non è un calciatore

Il talento argentino del PSG Lionel Messi ha svelato chi è il suo atleta preferito, lasciando i suoi fan senza parole.

Dopo una prima stagione nell’occhio del ciclone per le sue prestazioni non all’altezza, Lionel Messi ha cominciato nel migliore dei modi la sua seconda annata con la maglia del PSG. Sono già 6 i gol messi a segno, tra campionato e coppe, a dispetto degli 11 in totale siglati lo scorso anno.

Gli stessi tifosi parigini hanno cominciato a guardarlo in un altro modo e a percepire Messi come parte integrante della squadra che, insieme ai compagni Neymar e Mbappé, punta con decisione alla vittoria della Champions League.

Il sette volte Pallone d’oro ha come obiettivo principale il Mondiale in Qatar che si giocherà tra novembre e dicembre, probabilmente l’ultimo con la sua Argentina. E proprio per arrivare nel migliore dei modi a questo appuntamento, la Pulce si è dato anima e corpo al campo in questi primi mesi della nuova stagione.

La manifestazioni intercontinentale sarà anche l’ultima volta, con ogni probabilità, che vedrà affrontarsi Messi e Cristiano Ronaldo nella lotta a una coppa di tale valore; con la sfida che ha infiammato gli ultimi 15 anni di calcio che avrà palcoscenico la competizione più importante.

Proprio in merito alla rivalità con il campione portoghese, recentemente Lionel Messi ha sorpreso i suoi fan con una dichiarazione che ha lasciato senza parole. Il motivo? L’atleta preferito del talento argentino non apparterrebbe, infatti, al mondo del pallone.

Messi, il suo atleta preferito è un campione olimpico: la rivelazione

Nel corso di un evento, Lionel Messi ha rivelato qual è il suo atleta preferito; personaggio che non figura, come si potrebbe pensare, tra i calciatori. Un retroscena che ha spiazzato i fan dell’argentino, che avevano altre idee per il sette volte Pallone d’oro.

Tra le passioni della Pulcei non c’è solo il calcio, ma anche il basket e proprio a questo appartiene il suo sportivo preferito. Si tratta di un suo connazionale che ha fatto la storia della NBA americana.

Di chi si tratta? Di Manu Ginobili, ex cestista della Lega USA, entrato di recente nella Hall of Fame del campionato. L’argentino, che ha giocato anche in Italia con Bologna e Reggio Calabria, ha vinto ben quattro anelli con i San Antonio Spurs, mentre con la Nazionale Albiceleste ha conquistato l’oro olimpico ad Atene 2004.

“Sono orgoglioso di sentire dire a qualcuno che Manu Ginobili è il Messi del basket. Dovrebbero dire che io sono il Manu del calcio” le dichiarazioni di stima della Pulce nei confronti del connazionale ex cestista.