Rosanna Banfi: “È stata un’estate difficilissima…” | L’attrice si confessa sui social

Rosanna Banfi, figlia del celebre Lino Banfi, si è raccontata sui social network parlando delle difficoltà che ha dovuto affrontare.

Rosanna Banfi è nata a Canosa di Puglia nel 1963 ed è la figlia di Lino Banfi, celebre attore considerato uno dei massimi esponenti della cosiddetta commedia sexy all’italiana. Rosanna ha iniziato a seguire le orme del padre da giovanissima.

Dopo aver lavorato come assistente costumista nei film “Vai avanti tu che mi vien da ridere” e “Pappa e ciccia”, negli anni ottanta ha esordito sul grande schermo accanto a Lino.

La battaglia contro il tumore al seno

L’attrice ha preso parte a film come “Grandi magazzini”, “Bellifreschi”, “Saint Tropez – Saint Tropez” e “Le frise ignoranti”. Insieme al padre ha recitato anche in diverse fiction, tra cui “Vigile urbano”, “Un medico in famiglia”, “Raccontami una storia” e “Il padre delle spose”.

Con Lino ha sempre avuto un bellissimo rapporto. Padre e figlia sono molto uniti e, in passato, Rosanna ha dovuto lottare contro un terribile male potendo contare sul supporto della famiglia.

Nel lontano 2009 Lino ha rivelato che la figlia si era dovuta sottoporre ad un’operazione per il tumore al seno che l’aveva colpita nel corso di un’intervista per il programma “La vita in diretta”.

Fortunatamente il peggio è passato e Rosanna ha avuto la meglio sul cancro. La sua esperienza l’ha portata a diventare testimonial per la prevenzione del tumore al seno. Attualmente si impegna nella sensibilizzazione sull’argomento nella speranza di poter essere d’aiuto per altre donne.

In seguito all’intervento l’attrice è ritornata sul piccolo e grande schermo. Negli ultimi anni ha recitato nel film “Amore pensaci tu” mentre qualche mese fa ha partecipato al reality show “Il cantante mascherato” insieme al padre, classificandosi al secondo posto.

Il post che ha fatto emozionare i fan

Negli scorsi giorni l’attrice si è voluta aprire con i followers in un post condiviso su Instagram, ricordando il suo passato e la battaglia contro al tumore. Ha postato uno scatto risalente all’estate del 2009, apparso tra i ricordi di Facebook.

“Non mi riconosco in nulla, le mani non sono le mie, le braccia, il viso… ecco riconosco gli orecchini” ha affermato nella didascalia. Da allora sono cambiate tantissime cose e per lei non è stato un percorso semplice.

“È stata una estate difficilissima ma eccomi qua sono passati 13 anni” ha dichiarato proseguendo. Nonostante la vita le abbia chiuso una “porta in faccia”, per Rosanna è rimasto aperto lo spiraglio che le ha permesso di “rivedere il sole”.

Le parole dell’attrice hanno fatto emozionare i fan. Sono passati 13 anni dalla fine della sua battaglia ma non potrà mai dimenticare quanto vissuto. Nonostante le difficoltà, come affermato da lei stessa, è ancora qui ed è grata per essere riuscita a superare il male.