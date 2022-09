Claudia Ruggeri incanta il web | La camicia scivola giù e lascia poco all’immaginazione

Claudia Ruggeri è una donna bellissima e molto amata su Instagram. La showgirl si diletta a condividere scatti mozzafiato su suo profilo social.

Ormai da un bel po’ di tempo il telefonino è diventato un qualcosa di cui non potremmo mai fare a meno. Chiamate, messaggi, mail, il cellulare è sempre nelle nostre mani, e molto spesso ci serve necessariamente anche per lavorare.

Tuttavia, oltre alle consuete chiamate, molto spesso si usa il cellulare anche semplicemente per distrarsi un po’. Per questo c’è Instragram, un social che ti permette di visualizzare stories, video e foto di un gran numero di persone. Ormai un po’ tutti usano IG, anche semplicemente per sfogliare qualche scatto o far scorrere qualche foto.

I vip e l’uso di Instagram

I vip ricorrono a questo mezzo social per condividere momenti della loro quotidianietà, in modo da fidelizzare un gran numero di followers. Le persone, del resto, rimangono attratte maggiormente dai personaggi che condividono quante più foto e video possibili. Questo crea una sorta di connessione fra i personaggi famosi ed i loro fan.

Fra i volti noti dello spettacolo che amano condividere scatti su IG, c’è Claudia Ruggeri, alias Miss Claudia di Avanti un Altro.

Claudia Ruggeri: biografia e vita privata

Claudia Ruggeri nasce a Roma nel 1983. Esordisce giovanissima come valletta di Domenica In, per la precisione in un’edizione condotta da Paolo Bonolis. Sarà proprio in quell’occasione che conoscerà il suo attuale marito Mario Bruganelli, fratello di Sonia Bruganelli. Claudia, difatti, all’epoca diciannovenne era fidanzata con un ragazzo molto geloso, il quale non approvava la sua scelta di fare televisione. Fra i due ovviamente finì molto male, tanto da far scoppiare in lacrime la giovane Claudia proprio negli studi televisivi.

A quel punto si avvicinò Bruganelli, cognato di Bonolis, cercando di consolarla. Il loro fidanzamento è durato ben dodici anni, e nel 2016 sono convolati a nozze a Bracciano. La coppia sembra sempre più unita ed affiatata che mai

Il lavoro in tv

Ruggeri ha esordito come modella, ma il suo sogno era quello di fare televisione. Cognata di Bonolis e Sonia Bruganelli, oggi la bella Claudia è la presenza fissa di Avanti un altro, dove distrae i concorrenti con il suo fisico mozzafiato. Prima di imbattersi in Paolo Bonolis ha preso parte al programma Chiambretti c’è.

Lo scatto piccante di Miss Claudia

Claudia è una bellissima ragazza, con un fisico davvero strepitoso. Data la sua bellezza, la giovane ne approfitta per condividere scatti che mettano in evidenza le sue curve. Di recente Ruggeri ha pubblicato una foto in cui la donna appare in tutto il suo splendore.

I fan non hanno potuto far altro che ammirare l’avvenenza di Miss Claudia. Infatti c’è solo da apprezzare.