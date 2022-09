GF Vip 7, Romita stupisce i coinquilini con uno strip tease | Il video è già virale

Attilio Romita non le manda a dire. Il concorrente del GF Vip ha già espresso le sue opinioni sui reali, ora tocca a Giucas Casella. Per addolcire l’atmosfera delizia i coinquilini con un piccante strip tease.

Attilio Romita è a briglie sciolte. L’ex mezzo busto del TG1 è uno dei concorrenti del GF Vip 7 e già dalle prime puntate ha mostrato la sua verve incontenibile e la sua incapacità di contenersi nell’esprimere giudizi.

La sua schiettezza ha già costretto la produzione del programma censurare alcuni contenuti video a causa delle sue parole. nel corso di una chiacchierata con Patrizia Rossetti il giornalista si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni controverse sulla regina Elisabetta e sulla famiglia all’inglese.

Il giornalista ha dichiarato: “Non ce la faccio a provare questo amore per i reali. Però io proprio non vi capisco. Come fate ad essere innamorati di questa regina che poi è stata una delle più grandi nemiche di Lady Diana?! Avete tutta questa stima e rispetto per la famiglia reale, quando al suo interno ci sono stup**tori, personaggi loschi, organizzatori di or**e e poi…”

Romita contro Giucas Casella: ecco cosa ha detto il giornalista

Attilio Romita si sta facendo conoscere per essere una persona schietta, che non ha peli sulla lingua. Nel corso delle prime giornate di chiusura nella casa del Grande Fratello vip ha già espresso la sua molto duramente sulla famiglia all’inglese. Le sue parole non sono passate inosservate tanto che ha pensato di censurarle.

Romita poi si scaglia contro i comportamenti di Giucas Casella. Il giornalista ha dichiarato: “C’era Giucas Casella la scorsa edizione, che faceva la doccia con due ragazze che gli si scul******no addosso. E lui che allungava le mani su queste due ragazze. Ma la cosa è andata avanti per un quarto d’ora. Guarda è stata una cosa molto viscida e brutta. Vedere questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po’ di pelle. La scena è stata proprio terribile”.

Romita sex bomb: il suo strip tease stupisce tutti

Finito il tempo delle critiche Attilio Romita decide di regalare agli altri abitanti della casa un simpatico siparietto a ritmo di musica. Nel bel mezzo di una conversazione con Patrizia Rossetti il giornalista mostra le sue doti da ballerino e sex symbol.

AIUTO RAGA È PARTITO ATTILIO VOLO ALTISSIMO #GFVIP pic.twitter.com/vDlam2QRA7 — trashtvstellare (@tvstellare) September 21, 2022

Romita infatti delizia i suoi pentolini con un simpatico striptease, causando l’ilarità e lo stupore generale con le sue movenze. La sua esibizione mi è parsa l’appellativo di sex bomb e chissà cosa combinerà nei prossimi giorni.