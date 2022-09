Elettra Lamborghini, la rottura è stata netta | “Mi ha bloccata ovunque”

Per Elettra Lamborghini la rottura è stata netta: la nota cantante non sembra assolutamente intenzionata a tornare indietro.

Elettra Lamborghini è una cantante molto seguita sul web, nonché un volto televisivo salito alla ribalta con la partecipazione a diversi reality show. È stata una concorrente del “Super Shore”, trasmesso in Spagna e America Latina, del “Gran Hermano” (la versione spagnola del “Grande Fratello” e del famoso “Geordie Shore”.

In Italia si è fatta conoscere nel docu-reality “Riccanza” insieme ad altri giovani ereditieri. Elettra è una delle più celebri del paese: infatti è la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda.

Nel 2018 ha debuttato come cantante con il suo primo singolo dal titolo “Pem Pem”. L’artista si è fatta presto strada nel panorama musicale con tormentoni come “Mala”, “Pistolero” e “La Isla” insieme a Giusy Ferreri.

La rottura con Ginevra

Negli ultimi anni Elettra è diventata protagonista di numerosi gossip intorno alla sua vita privata e alla sua famiglia. In queste ore è tornata a far parlare di sé per via del suo rapporto con la sorella maggiore, Ginevra.

Già in passato si erano diffusi alcuni rumors riguardo la relazione tra le due che, in base alle voci, non sarebbe assolutamente rosea. La decisione di Elettra di non invitare la sorella al suo matrimonio con Afrojack due anni fa è solamente un esempio.

La conferma definitiva è arrivata dalle recenti parole di Ginevra. Al momento si trova nella casa del “Grande Fratello Vip” e nelle scorse ore ha parlato della sorella insieme alle coinquiline spiegando di non avere rapporti con lei dal 2019.

Ginevra ha affermato di aver provato a scrivere a Elettra che, però, l’ha bloccata sui social network. “Mi ha bloccata su Instagram, sul telefono, ha bloccato i miei amici… Lei non mi vuole a Natale, non mi vuole a Capodanno…” ha dichiarato.

I tentativi dei genitori si sono rivelati inutili. Purtroppo non c’è stato niente da fare. Da tre anni Ginevra ed Elettra non si parlano e non si vedono e la loro famiglia è costretta a dividersi tra le due.

Le motivazioni dietro alla netta separazione

Quando le è stato chiesto quale sia il motivo di tale rottura, Ginevra ha ammesso di non averne idea. Secondo lei nemmeno Elettra ne è veramente consapevole. Come affermato dalla gieffina: “È nata da una stupidaggine. Non abbiamo avuto un litigio, abbiamo avuto una rottura netta da parte sua.

In base alle voci, i rapporti tra le due si sarebbero incrinati quando Ginevra ha riferito alla sorella di essere intenzionata ad avviare una carriera nel mondo della musica, come lei. Elettra non avrebbe preso bene la sua decisione, scegliendo di tagliare ogni contatto.