Melissa Satta, fisico scultoreo e tacchi a spillo | Così la showgirl fa impazzire tutti

Melissa Satta una delle donne più sensuali dello spettacolo italiano. La foto che ha pubblicato online in questi giorni mette in risalto il suo fisico perfetto. Una visione per i suoi fan.

Melissa è una delle ex veline di Striscia la Notizia più famose. E’ nata a Boston nel 1986 ma, dopo la sua infanzia negli Stati Uniti e l’adolescenza in Sardegna, si è trasferita a Milano dove è riuscita a fare gli incontri giusti per la sua eccezionale carriera.

A 16 anni, a Cagliari, ottiene il suo primo contratto per un’agenzia di moda, La Venice dea che la introduce nel mondo dello spettacolo. Nel 2003, con la partecipazione alla competizione di bellezza Miss Muretto, ottiene il secondo posto e la fascia di Miss Extrema.

I suoi esordi in Tv accanto a Teo Mammucari

Solo dopo due anni, debutta in TV accanto al comico Teo Mammucari che la vuole nel suo programma Mio fratello è pakistano. La sua grande occasione, però, arriva nel 2005 quando, insieme alla brasiliana Thais Souxa Wiggers indossa i panni della velina di Striscia la notizia.

Quell’esperienza le ha donato una estrema celebrità che le ha permesso di sfondare nel mondo dello spettacolo. Ha ottenuto, infatti, numerose partecipazioni a fiction di Mediaset e film del grande schermo. Melissa, è tornata poi a lavorare con Teo Mammucari con il quale ha coo-condotto lo show di Italia uno, Primo e ultimo.

Anche la sua vita privata ha riempito molte pagine di gossip. Prima la storia con Christian Vieri, poi il matrimonio con Kevin Prince Boetang, dal quale è nato anche il piccolo Maddox. E ora, dopo la separazione dal calciatore, la ritrovata serenità accanto a Mattia Rivetti l’imprenditore che le ha fatto perdere la testa da qualche tempo.

L’Outfit che ha stregato il web

Oggi Melissa è una delle più famose showgirl, ma anche una delle più note influencer. Il suo profilo Instagram, infatti, è seguitissimo; sono quasi 5 milioni i follower che ammirano i contenuti di Melissa condivisi sulla sua pagina.

Melissa utilizza la sua pagina social soprattutto per condividere scatti della sua vita privata e lavorativa. L’ultimo post ha fatto, però, letteralmente impazzire i suoi fan. Indossa un completo in pelle nera morbido sul corpo, ma che scopre un fisico scultoreo. Gli addominali in vista sotto al micro top sembrano scolpiti.

A completare l’immagine dei sandali con tacco a spillo che rendono il tutto più sensuale. I fan, infatti, hanno riempito il post di like e commenti di ammirazione nei confronti del suo fisico statuario che non conosce rivali.