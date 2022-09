Andrea Delogu, senza alcun freno | Il topless in primo piano sconvolge i fan

Andrea Delogu è una delle donne più belle della televisione italiana. La giovane ama condividere diverse foto sul suo profilo social dove ha un gran numero di followers

Andrea Delogu: biografia

Nata a Cesena nel maggio del 1982, Andrea Delogu ha oggi 40 anni.

Esordisce in televisione nel 2002, entrando a far parte delle “Letteronze”, il corpo di ballo del programma di Italia 1 Mai dire Domenica.

Nel 2003 conosce Barbara Clara, con la quale fonda i Cinema2, un duo musicale pop conosciuto anche negli Stati Uniti. Negli anni successivi formerà, con Ema Stockholma, il duo Stockhlogu, partecipando come dj a vari programmi.

Nel 2016 è tra i conduttori radiofonici della diretta del Festival di Sanremo su Rai Radio 2. Nel 2017 commenta le finali dell’Euro Vision Song Contest.

Dunque Andrea è una delle più quotate conduttrici radiofoniche e televisive. Cosa sappiamo invece della sua vita privata? Delogu è stata a lungo legata all’attore Francesco Montanari, attore di successo di fiction e film. I due sono convolati a nozze nel 2016, anche se tuttavia nel gennaio 2021 hanno annunciato la separazione.

Dopo la fine del suo matrimonio, la conduttrice ha ritrovato la felicità al fianco di un giovane modello di 25 anni.

